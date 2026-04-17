El impresionante pueblo argentino de playas infinitas, una laguna escondida y solo 60 habitantes

san cayetano 3 Naturaleza y pesca, una combinación perfecta en las aguas del pueblo San Cayetano. Foto: gentileza

Uno de los grandes atractivos del balneario son sus 28 kilómetros de costa. Hay sectores con amplias playas de arena, pequeñas bahías, zonas con rocas y grandes extensiones de médanos forestados.

Esa diversidad permite desde largas caminatas hasta pesca deportiva desde la orilla, además de encontrar espacios prácticamente desiertos para quienes buscan calma total.

Servicios y lo que hay que tener en cuenta del pueblo San Cayetano

El balneario suma puntos de interés particulares, como el barco pesquero “Pagrus I”, encallado en la playa desde abril de 2006, y el “Charrúa”, otra embarcación hundida que se deja ver cuando baja la marea.

Además, la festividad de San Cayetano convoca a peregrinos cada año, combinando fe y tradición.

san cayetano 2 A 92 kilómetros de Necochea, San Cayetano invita a pasar unos días para un descanso reparador. Foto: gentileza

El pueblo cuenta con campings equipados, cabañas, casas de alquiler, proveedurías, restaurantes y cantinas. Sin embargo, hay un dato clave: no hay estación de servicio, bancos ni cajeros automáticos.

A pocos kilómetros del acceso aparece Laguna La Salada, un espejo de agua dulce de unas 800 hectáreas. Es navegable en kayak, apto para la pesca y cuenta con servicios como parrillas, sanitarios y sombrillas. En la zona también se puede recorrer el sendero interpretativo SEEA “La Salada”, un circuito de 2,7 km que permite observar flora y fauna local antes de llegar al área recreativa.

Cómo llegar a San Cayetano, el precioso pueblo para unos días de descanso

Para llegar, hay que tomar la Ruta Provincial 75 y luego desviarse hacia un camino entoscado de aproximadamente 22 kilómetros. Ese último tramo, sin asfalto, atraviesa médanos, campos y vegetación costera, anticipando el perfil natural y agreste del destino.

barcos san cayetano Los barcos encallados, un atractivo aparte en las aguas de San Cayetano. Foto: gentileza

San Cayetano, un lugar pensado para bajar el ritmo, alejarse de lo urbano y conectar con un entorno natural sin demasiadas intervenciones.

Cuándo es el próximo finde largo en Argentina

El próximo feriado nacional será el 1º de mayo, Día del Trabajador. Cae viernes, por lo que habrá fin de semana largo en todo el país.

Luego llegará el feriado del lunes 25 de mayo, Día de la Revolución, por lo que junto al sábado y al domingo conformarán otro fin de semana largo para miles de argentinos.