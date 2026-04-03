Mendoza busca consolidarse como hub regional de minería con un foro para proyectos e inversiones

Con la minería en fase de despegue en Mendoza, empezó la cuenta regresiva para el primer foro que a fines de abril reunirá a proyectos de exploración y explotación de cobre y litio con capitales dispuestos a convertirse en inversiones.
El Andean Capital Forum será del 20 al 22 de abril próximo en Espacio Arizu, de Godoy Cruz. Y ya comenzó a difundirse entre entidades que representan a empresas extranjeras como la Cámara de Comercio Argentino-Alemana.
El ACF se presenta como "la primera plataforma regional para financiar y acelerar proyectos mineros de exploración y desarrollo inicial. Reúne a desarrolladores, socios e inversionistas con un solo propósito: concretar transacciones" .
En esta ocasión su objetivo, según explican en Impulsa Mendoza, la organizadora, es vincular proyectos de cobre y el litio en marcha con bancos y fondos de inversión. ¿Cómo? A través de la plataforma estratégica Andean Bridge (Puente Andino).
Andean Bridge es una iniciativa estratégica lanzada recientemente para conectar proyectos mineros y energéticos de la región andina (Argentina, Chile, Perú) con el mercado de capitales de Toronto (TSX), en busca de financiamiento internacional.
Rondas de negocios, eje del foro de minería en Mendoza
Con el impulso principal del Gobierno de Mendoza y de la Bolsa de Comercio, el ACF ya se aseguró apoyo de bancos como el Galicia y empresas energéticas (Genneia, Jaguar Uranium), además de entidades público-privadas de Gran Bretaña y Canadá.
Justamente, tendrá un capítulo con información técnica de alto nivel junto al London Metal Exchange y la Universidad de Toronto.
Luego de "vender" los proyectos mineros de Mendoza en EEUU, el gobernador Alfredo Cornejo, con referentes de la Bolsa de Toronto, abordarán la importancia de minerales críticos como el cobre y el litio en la transición energética mundial.
Durante el foro habrá un bloque especial para presentar un catálogo de 25 proyectos mineros de Argentina, Chile y Perú a inversores globales. Y una ronda de negocios además de paneles sobre tecnologías aplicadas al uso eficiente del agua.
El programa incluirá también sesiones dedicadas a:
- El panorama de inversión minera en los Andes
- El avance de proyectos en etapas PEA, PFS y FS
- Estrategias de financiamiento y acceso a mercados de capital
- Infraestructura regional y el desarrollo del Corredor de Exportación Andino
- Tecnologías clave para minería sostenible, incluyendo gestión del agua, desalación y DLE