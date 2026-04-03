Mendoza busca consolidarse como hub regional de minería con un foro para proyectos e inversiones

En esta ocasión su objetivo, según explican en Impulsa Mendoza, la organizadora, es vincular proyectos de cobre y el litio en marcha con bancos y fondos de inversión. ¿Cómo? A través de la plataforma estratégica Andean Bridge (Puente Andino).

Andean Bridge es una iniciativa estratégica lanzada recientemente para conectar proyectos mineros y energéticos de la región andina (Argentina, Chile, Perú) con el mercado de capitales de Toronto (TSX), en busca de financiamiento internacional.

mineria psj cobre mendocino san jorge PSJ Cobre Mendocino, uno de los proyectos mineros emblema de Mendoza que se apalancan con financiamiento nacional e internacional

Rondas de negocios, eje del foro de minería en Mendoza

Con el impulso principal del Gobierno de Mendoza y de la Bolsa de Comercio, el ACF ya se aseguró apoyo de bancos como el Galicia y empresas energéticas (Genneia, Jaguar Uranium), además de entidades público-privadas de Gran Bretaña y Canadá.

Justamente, tendrá un capítulo con información técnica de alto nivel junto al London Metal Exchange y la Universidad de Toronto.

Luego de "vender" los proyectos mineros de Mendoza en EEUU, el gobernador Alfredo Cornejo, con referentes de la Bolsa de Toronto, abordarán la importancia de minerales críticos como el cobre y el litio en la transición energética mundial.

Durante el foro habrá un bloque especial para presentar un catálogo de 25 proyectos mineros de Argentina, Chile y Perú a inversores globales. Y una ronda de negocios además de paneles sobre tecnologías aplicadas al uso eficiente del agua.

El programa incluirá también sesiones dedicadas a: