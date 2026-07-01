El gobierno nacional formalizó una actualización parcial en el impuesto a los combustibles, aplicable para todo el mes en curso a . La disposición nacional establece un incremento en los montos fijos que impactará de manera directa en el precio de la nafta y el gasoil en todo el país.
Naftas: aumentó el impuesto a los combustibles y habrá un incrementos en los surtidores
Nación formalizó la actualización del tributo a los combustibles. El impacto del ajuste se verá en los surtidores que tienen valores diferenciales para las naftas en Malargüe
La actualización del tributo a los combustibles responde al mecanismo de ajuste trimestral previsto por la normativa vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Gobierno viene aplicando este sistema para recomponer gradualmente los impuestos que habían quedado postergados durante 2024.
La normativa publicada en el Decreto 526/2026 publicado en el Boletín Oficial determina aumentos específicos según el tipo de producto comercializado en las estaciones de servicio. Para el caso de la nafta sin plomo y la nafta virgen, el ajuste del gravamen general se fijó en $21,192 por litro para el componente de combustibles líquidos, adicionando $1,298 por el concepto de dióxido de carbono. En consecuencia, el precio final de la opción súper registrará una variación en su valor de expendio.
Por su parte, el gasoil presenta un incremento impositivo de $18,959 por litro bajo el régimen general. Sin embargo, la legislación nacional mantiene un esquema diferencial para regiones específicas del territorio argentino, incluyendo a la Patagonia, el partido bonaerense de Patagones y Malargüe.
El impacto se irá reflejando en las estaciones de servicio en los próximos días y dependerá de las políticas de precios de las empresas.
Diferimiento impositivo en los combustibles
De acuerdo con los fundamentos expresados en el texto oficial, el Palacio de Hacienda optó por postergar de manera parcial los incrementos remanentes acumulados de períodos anteriores hacia el mes de agosto. Las autoridades señalaron que la intención de esta prórroga es dar previsibilidad a los sectores productivos y moderar el traslado directo del costo fiscal a los indicadores de precios generales de los combustibles.
El impacto global de los ajustes impositivos comenzará a reflejarse de forma automática en las pizarras de las estaciones de servicio de todo el país. Las empresas del sector hidrocarburífero ya adecuan sus operaciones comerciales según los parámetros validados por los entes reguladores para el expendio de las naftas.