Naftas: aumentó el impuesto a los combustibles y habrá un incrementos en los surtidores

Por su parte, el gasoil presenta un incremento impositivo de $18,959 por litro bajo el régimen general. Sin embargo, la legislación nacional mantiene un esquema diferencial para regiones específicas del territorio argentino, incluyendo a la Patagonia, el partido bonaerense de Patagones y Malargüe.

El impacto se irá reflejando en las estaciones de servicio en los próximos días y dependerá de las políticas de precios de las empresas.

Diferimiento impositivo en los combustibles

De acuerdo con los fundamentos expresados en el texto oficial, el Palacio de Hacienda optó por postergar de manera parcial los incrementos remanentes acumulados de períodos anteriores hacia el mes de agosto. Las autoridades señalaron que la intención de esta prórroga es dar previsibilidad a los sectores productivos y moderar el traslado directo del costo fiscal a los indicadores de precios generales de los combustibles.

El impacto global de los ajustes impositivos comenzará a reflejarse de forma automática en las pizarras de las estaciones de servicio de todo el país. Las empresas del sector hidrocarburífero ya adecuan sus operaciones comerciales según los parámetros validados por los entes reguladores para el expendio de las naftas.