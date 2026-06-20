Gasoducto del Sur: el Enargas determinó que General Alvear deberá coordinar su uso con San Rafael

San Rafael conserva la prioridad sobre las conexiones

La resolución establece que las nuevas factibilidades de gas deberán otorgarse y registrarse mediante un procedimiento diseñado exclusivamente entre el Municipio de San Rafael y Ecogas, la distribuidora del servicio.

Además, el organismo dispuso que ese mecanismo deberá preservar los derechos derivados de la inversión realizada por la comuna sanrafaelina hasta agotar la capacidad disponible de la obra.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero y el intendente de San Rafael, Omar Félix, mantuvieron una disputa por la financiación del gasoducto. Finalmente, el Enargas determinó que Alvear debe coordinar con San Rafael.

El dictamen también confirmó que sigue plenamente vigente la resolución aprobada en 2021, incluido el artículo que le otorga prioridad de uso a San Rafael por haber asumido el financiamiento necesario para finalizar el gasoducto cuando la Nación dejó de enviar los fondos comprometidos.

Según sostiene el municipio, ese aporte alcanzó aproximadamente los $4.700 millones.

General Alvear deberá negociar con San Rafael

La resolución también ordena la discusión que mantenían ambos municipios sobre la posibilidad de otorgar conexiones de manera independiente.

A partir de esta definición, General Alvear no podrá avanzar por su cuenta con nuevas factibilidades sobre el gasoducto. Para que vecinos, comercios e industrias puedan acceder al servicio mediante esta obra, deberá cerrar un acuerdo político y económico con San Rafael.

El Enargás incluso pidió explicaciones a Ecogas por supuestas gestiones paralelas vinculadas al programa alvearense "Chau Garrafa" y dejó establecido que no podrán autorizarse conexiones por fuera del esquema acordado con San Rafael.

El conflicto entre ambos departamentos surgió luego de que San Rafael reclamara el reintegro de una parte de la inversión realizada para terminar la obra. La comuna calcula que General Alvear debería aportar alrededor de $1.100 millones como reconocimiento proporcional de ese financiamiento, aunque ya manifestó que ese monto podría abonarse en cuotas.

Desde General Alvear, en cambio, el intendente Alejandro Molero rechazaba esa postura al sostener que se trataba de una obra originalmente planificada con financiamiento nacional y que su municipio no debía destinar recursos propios para compensar a otra comuna.

Con esta resolución, el organismo regulador respaldó la posición jurídica y técnica sostenida por San Rafael y dejó establecido que cualquier acceso de General Alvear a la capacidad del nuevo gasoducto deberá concretarse mediante un acuerdo con la comuna que financió la finalización de la obra.