El Banco Central decretó una novedad que afecta la compra de dólares en todos los bancos

Qué pasará con la compra y venta de dólares en los bancos

El comunicado del Banco Central sobre cómo trabajará la institución los siguientes días, expresa lo siguiente: "El Directorio del Banco Central de la República Argentina dispuso otorgar asueto para su personal los días 24 y 31 de diciembre e invitar a las entidades financieras y cambiarias de todo el país a adoptar la misma medida respecto a su personal".

En paralelo, los bancos decidieron confirmar que imitarán la decisión y no abrirán sus puertas durante los mismos días, además del 25 de diciembre y el 1 de enero, lo que afectará la venta y compra de dólares.

Esto se debe a que no se podrán hacer operaciones cambiarias durante esos días, ni físicamente, ni a través de home banking, lo que sí se podrá hacer el 26 de diciembre cuando ya se permita la compra y venta de dólares.

Dolares (3)

Cómo comprar dólares durante el 24 y el 25 de diciembre

Si bien, los bancos no permitirán operaciones de compra y venta de dólares, esta sí se podrá hacer a través de billeteras virtuales y aplicaciones de criptomonedas, como Buenbit, que permite la adquisición de dólares.

Otra opción es la compra de cripto dólares, que son monedas digitales atadas al precio del dólar y que se consiguen en cada una de las aplicaciones de criptomonedas existentes. A ello, también se le suma el dólar blue en las cuevas.