Cambios en el título del vehículo: cómo es el nuevo modelo que exigirán los Registros del Automotor

Y argumenta que así "se contribuye a la seguridad jurídica y la correcta interpretación de la información registral". Es parte de las novedades que ya habían sido anunciadas, como las transferencias 100% digitales por parte de los registros.

Nuevo título del Automotor

Principales cambios en el título del vehículo

Son varios los cambios en el modelo del título que hasta ahora exigían y asentaban los Registros del Automotor. Para eso, se modificó el Digesto de Normas Técnico-Registrales de la dirección nacional, que depende del Ministerio de Justicia.

Si bien se mantienen datos esenciales como número de dominio, marca, modelo, número de motor y de chasis, entre otros, se introducen los que tienen que ver con las exigencias más recientes, como la RTO (Revisión Técnica Obligatoria).

También otras relacionadas con la marcha propia de la economía y la apertura de importaciones.

El nuevo título de propiedad incluye ítems como país de procedencia del vehículo y la Aduana, además del correspondiente certificado de origen, información que se concentra en forma digital en el RUNA (Registro Único Nacional del Automotor).

Críticas a la digitalización de Registros del Automotor

Sin embargo, hay escepticismo con relación al nuevo cambio por parte de quienes conocen el circuito de las transferencias de vehículos. Sobre todo en lo relacionado a la digitalización con la que el gobierno nacional busca reemplazar el soporte papel.

Eso incluye a VUPRA (Ventanilla Única de Pago Registral del Automotor), con la que el Ministerio de Justicia buscó concentrar el cobro de aranceles, aunque no todas las jurisdicciones nacionales están adheridas todavía.

"Lo del título seguramente será otro cambio inaplicable. ¿Quién va a asentar esos datos? La digitalización no asegura nada, como pasó con el RUNA, porque los datos del vehículo se suben a la nube y pueden hackearse", señaló Hugo Méndez, de la Cámara de Mandatarios de Mendoza.

El Registro Nacional del Automotor también concentra críticas por demoras. Creado hace meses, aún hay patentamientos de vehículos sin asentar en ATM (Administración Tributaria Mendoza).

Para Méndez, "los registros siguen cobrando los mismos aranceles que en 2023 y están desfinanciados. Si hay un cambio de radicación, se requiere el legajo que es de otra jurisdicción. ¿Cómo asegurarnos que no es robado o es mellizo?".

Respecto a la información que se exige en el título, el responsable de la cámara sembró dudas sobre el propósito "dado que más allá de ser de dudosa aplicación, la mayoría del parque automotor es de origen argentino".