Tras los cambios en el Registro del Automotor, Sturzenegger adelantó que la transferencia será digital

En la desregulación del Registro Automotor el próximo paso será un 08 completamente digital, indicaron desde el gobierno de Milei.

El formulario 01, completamente digital

Otro paso significativo fue la digitalización total del formulario 01, utilizado para la inscripción inicial de un vehículo cero kilómetro. Este proceso, que históricamente requería firmas presenciales y trámites en el Registro, ahora puede completarse íntegramente en línea, lo que reduce tiempos, costos y cargas administrativas para concesionarias y compradores.

Según señaló Sturzenegger en Mendoza, el gran objetivo es que el formulario 08 totalmente digital. Esta documentación se realiza para las transferencias de los vehículos.

El funcionario reconoció que el desafío central es avanzar hacia la digitalización plena del formulario 08, el documento indispensable para realizar la transferencia de un vehículo usado. Hoy, este es el trámite más voluminoso y sensible del sistema registral, ya que implica verificar la titularidad, validar identidades y formalizar la operación de compra-venta.

Desde la Secretaría de Desregulación explican que se está trabajando “paso a paso”, primero digitalizando documentos secundarios, probando herramientas e integrando plataformas, para luego escalar hacia un 08 completamente digital, con firma electrónica o digital validada y con transferencias que puedan iniciarse, firmarse y completarse sin intervención presencial.

El objetivo final es eliminar la dependencia del Registro físico, reducir costos asociados y mejorar la trazabilidad. También se proyecta integrar las bases de datos con organismos provinciales y con sistemas de control vehicular.

Hacia un esquema registral más simple y transparente

La desregulación del sistema automotor forma parte del paquete de reformas estructurales impulsado por el gobierno, que busca modernizar trámites, reducir intermediaciones y ampliar el uso de herramientas digitales para trámites masivos.

Si bien no se estableció una fecha precisa para la plena digitalización de la transferencia automotor, las autoridades sostienen que la transformación será “progresiva pero continua” y que cada avance permitirá probar sistemas, corregir fallas y asegurar la seguridad jurídica del proceso.

El camino ya comenzó: más documentos digitales, menos trámites presenciales y una estructura que apunta a volverse más ágil, transparente y accesible para millones de usuarios.