Control de los vinos con los cambios en el INV: el gobierno nacional aclaró cómo es la reforma

"Lo que cambia es el enfoque de los controles. Antes el INV controlaba cada etapa de la cadena productiva, verificando en cada una no sólo aspectos de aptitud para el consumo sino también muchos otros de calidad y trazabilidad, ahora el organismo va a enfocarse en lo que realmente importa, que es que el producto embotellado que se va a destinar al mercado no sea nocivo", resaltaron desde la cartera de Federico Sturzenegger, quien arribó este viernes a Mendoza para explicar el núcleo de las modificaciones y despejar dudas ante pequeños productores y bodegueros.

Argentina tiene plantadas 200.000 hectáreas de vid mientras que Chile tiene 117.000 hectáreas, es decir, el vecino país posee 41% menos de superficie cultivada que Argentina. Sin embargo, cuando se mira la producción en litros de ambos países, ambos producen el mismo volumen de vino, que son unos 900 millones de litros al año.