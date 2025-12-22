Confirmado el precio del dólar este martes 23 de diciembre cuando abran los bancos

La confirmación de cada uno de los bancos fue notificada al Banco Central. Allí se resaltó a cuánto tendrá el dólar cada uno de los bancos en el momento que abran sus puertas este martes, el último día hábil antes del asueto del 24 de diciembre y del feriado por Navidad del 25 de diciembre.
El precio del dólar en cada banco este martes 23 de diciembre
Según lo confirmado por cada uno de los bancos, el dólar se venderá en el inicio de las actividades del martes 23 de diciembre al siguiente precio:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.475
- Banco ICBC: $1.475
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Supervielle: $1.471
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.475
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.470
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
- Banco de Comercio: $1.465
En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue este martes 23 de diciembre será de $1.510, el cual es el precio más alto de la moneda paralela en semanas al pasar otra vez la barrera de los $1.500.
Sin compra de dólares por 48 horas
El Banco Central y los bancos confirmaron que el miércoles 24 de diciembre habrá asueto y el jueves 25 de diciembre será feriado cambiario, por lo que durante 48 horas no se podrán comprar, ni vender dólares en los bancos, tampoco a través del home banking de estos.
No obstante, sí se podrá realizar estas operaciones en dólares a través de aplicaciones de criptomonedas y billeteras virtuales que operan las 24 horas todos los días del año.