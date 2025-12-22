Confirmado el precio del dólar este martes 23 de diciembre cuando abran los bancos

El precio del dólar en cada banco este martes 23 de diciembre

Según lo confirmado por cada uno de los bancos, el dólar se venderá en el inicio de las actividades del martes 23 de diciembre al siguiente precio:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.475

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.471

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.470

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

Banco de Comercio: $1.465

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue este martes 23 de diciembre será de $1.510, el cual es el precio más alto de la moneda paralela en semanas al pasar otra vez la barrera de los $1.500.

DOLAR, PRECIO DEL DOLAR (2)

Sin compra de dólares por 48 horas

El Banco Central y los bancos confirmaron que el miércoles 24 de diciembre habrá asueto y el jueves 25 de diciembre será feriado cambiario, por lo que durante 48 horas no se podrán comprar, ni vender dólares en los bancos, tampoco a través del home banking de estos.

No obstante, sí se podrá realizar estas operaciones en dólares a través de aplicaciones de criptomonedas y billeteras virtuales que operan las 24 horas todos los días del año.