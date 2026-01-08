Fue una cuestión de segundos de una escena que quedó registrada en una cámara de seguridad. En la filmación se puede ver como una mujer ingresa a la comisaría y el momento en el que decide prenderse fuego, mientras una uniformada intenta frenarla al grito de "Nooo, doña".
"Por lo que le hicieron a mi hijo": el video del momento en el que una mujer se prende fuego en una comisaría
Una mujer ingresó a una comisaría y se prendió fuego frente a los policías. Antes les dijo que era por lo que habían hecho a su hijo
En el mismo video se puede ver la desesperación de la policía por salvar a la mujer y apagar el fuego, ante la incredulidad de sus compañeros que les costó reaccionar ante lo que estaba sucediendo delante de sus ojos, en la comisaría.
El hecho: una mujer se prendió en una comisaría
El episodio ocurrió en una comisaria de la localidad de Campo Grande, en Misiones. Allí, una mujer de 63 años ingresó a la dependencia policial, se roció con alcohol y se prendió fuego con un encendedor frente a los efectivos policiales que se encontraban en el lugar. Actualmente, está internada en estado crítico.
Según el sitio El Territorio de Misiones, la mujer, antes de prenderse fuego, gritó: "Esto es por lo que le hicieron a mi hijo".
Ante la situación, el personal policial actuó de manera inmediata, logró apagar el fuego y brindó los primeros auxilios en el lugar. Luego, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá para una atención de mayor complejidad.
Qué dice el parte médico de la mujer que se prendió fuego
Según el parte médico, la paciente presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con mayor compromiso en el rostro y las vías respiratorias. Permanece internada con asistencia respiratoria mecánica y fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones.
En el lugar del hecho, los efectivos policiales procedieron al secuestro de un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales que habría portado la mujer al momento del episodio.
Todo el episodio quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad de la dependencia policial, cuyas imágenes, junto con los elementos secuestrados, fueron incorporadas a la causa judicial.