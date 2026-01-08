"Por lo que le hicieron a mi hijo": el video del momento en el que una mujer se prende fuego en una comisaría

Según el sitio El Territorio de Misiones, la mujer, antes de prenderse fuego, gritó: "Esto es por lo que le hicieron a mi hijo".

Ante la situación, el personal policial actuó de manera inmediata, logró apagar el fuego y brindó los primeros auxilios en el lugar. Luego, la mujer fue trasladada de urgencia al hospital local y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivada al Hospital SAMIC de Oberá para una atención de mayor complejidad.

UNA MUJER INGRESÓ A UNA COMISARÍA, SE ROCIÓ CON ALCOHOL Y SE PRENDIÓ FUEGO

-Sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo y está internada con asistencia respiratoria mecánica.



-Sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo y está internada con asistencia respiratoria mecánica.

Misiones

Qué dice el parte médico de la mujer que se prendió fuego

Según el parte médico, la paciente presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con mayor compromiso en el rostro y las vías respiratorias. Permanece internada con asistencia respiratoria mecánica y fue sometida a una limpieza quirúrgica de las lesiones.

En el lugar del hecho, los efectivos policiales procedieron al secuestro de un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con efectos personales que habría portado la mujer al momento del episodio.

Todo el episodio quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad de la dependencia policial, cuyas imágenes, junto con los elementos secuestrados, fueron incorporadas a la causa judicial.