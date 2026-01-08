Un hombre golpeó a su mujer con un látigo: no le gustó como le había cebado el mate

Una mujer denunció que su esposo la golpeó con un látigo en medio de una situación insólita: en concreto, le recriminó la forma de cebarle el mate. El hecho ocurrió en Santiago del Estero, más precisamente en la localidad de Los Ardiles.
Actualmente, y luego de la denuncia de la mujer, el hombre es intensamente buscado por la Policía, que realizó un allanamiento en la vivienda y secuestró una escopeta, una pistola, municiones y diversas armas blancas.
Un hombre atacó a latigazos a su mujer luego de un mate mal cebado
La mujer víctima, de 46 años, estaba en la galería con él cuando una discusión acalorada tomó lugar y terminó con gritos, insultos y amenazas. El hecho ocurrió el pasado 29 de diciembre.
Una vez que el hombre se descuidó, la atacada le pidió ayuda a su hermana por intermedio de un mensaje de texto. Para cuando llegó la Policía y los familiares, el hombre ya había escapado del lugar.
En la denuncia, ella estipuló que él le recriminó cómo cebó el mate y la descalificó verbalmente antes de atacarla con un látigo. El hombre propinó golpes en los brazos, la espalda y las piernas y acto seguido la amenazó de muerte.
Luego de ser examinada por un médico, se confirmó que las lesiones de la mujer no son graves. Mientras tanto, el hombre sigue siendo buscado por las autoridades.