Un hombre golpeó a su mujer con un látigo: no le gustó como le había cebado el mate

Una vez que el hombre se descuidó, la atacada le pidió ayuda a su hermana por intermedio de un mensaje de texto. Para cuando llegó la Policía y los familiares, el hombre ya había escapado del lugar.

yerba mate (1) El hombre acusó que su mujer no le había cebado bien el mate, y la atacó a latigazos.

En la denuncia, ella estipuló que él le recriminó cómo cebó el mate y la descalificó verbalmente antes de atacarla con un látigo. El hombre propinó golpes en los brazos, la espalda y las piernas y acto seguido la amenazó de muerte.

Luego de ser examinada por un médico, se confirmó que las lesiones de la mujer no son graves. Mientras tanto, el hombre sigue siendo buscado por las autoridades.