PAMI en alerta: las advertencias que todos los afiliados deben conocer sin falta

Hay que proteger los datos personales y es fundamental cuidarse de posibles estafas. Se deben tener en cuenta estos tres puntos:

PAMI no utiliza intermediarios

no utiliza intermediarios Desde el PAMI nunca te van a solicitar datos bancarios

nunca te van a solicitar datos bancarios PAMI no te envía links de pago

estafas, pami, whatsapp.jpg Para evitar las estafas digitales, es crucial no compartir información sensible, nunca hacer clic en enlaces no oficiales del PAMI y verificar siempre los contactos.

PAMI: más consejos para evitar engaños

El PAMI da a conocer cinco consejos muy sencillos y fáciles de llevar a cabo para evitar todo tipo de estafas virtuales.

Recordá que PAMI no te va a llamar ni escribir para realizar ningún trámite

no te va a llamar ni escribir para realizar ningún trámite Tené en cuenta que todas las redes oficiales de PAMI siempre tienen el símbolo de verificación junto al nombre de la cuenta

siempre tienen el símbolo de verificación junto al nombre de la cuenta Tené presente que PAMI no tiene intermediarios en redes sociales

no tiene intermediarios en redes sociales Nunca compartas datos personales con ninguna cuenta de redes que no sea la oficial de PAMI

Recordá que PAMI no promociona ni vende insumos

Además, también recuerda que todos los trámites son iniciados por los afiliados, un familiar o apoderado. Nadie llama para solicitar datos personales o bancarios, ni enviará links por whatsapp o SMS.

El bot de WhatsApp PAME, también cuenta con su tilde de verificación verde y PAMI no cuenta con “asesores” designados.

Y, por último, la credencial de PAMI es un documento único e intransferible que no debe ser prestado ni entregado fuera de la vista del afiliado.

Cómo identificar cuentas oficiales de PAMI

Las cuentas oficiales de PAMI siempre tienen tilde de verificación junto al nombre de la cuenta

junto al nombre de la cuenta Tienen un historial de publicaciones extenso

Cuentan con miles de seguidores

Si necesitás comunicarte con PAMI, hacelo siempre por estos canales:

Instagram: @pami.org.ar

Facebook: @pami.org.ar

X (Twitter): @pami_org_ar

WhatsApp: 11 4370 3138

Si creés que podés estar siendo víctima de una estafa, no compartas tus datos personales. Llamá al 138 "PAMI Escucha y Responde" o contáctate a través de los canales oficiales de la obra social.