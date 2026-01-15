PAMI en alerta: las advertencias que todos los afiliados deben conocer sin falta

El PAMI les brinda a todos sus jubilados y pensionados afiliados una importante serie de advertencias para que tengan mucho cuidado con los mensajes que les llegan de la nada y luego ser captados por estafas virtuales. Hay que prevenir a los adultos mayores de posibles engaños.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) les da a conocer a los afiliados algunas herramientas para identificar los canales oficiales de PAMI y evitar perfiles falsos.
Las advertencias del PAMI para que los afiliados no caigan en estafas virtuales
El PAMI mantiene activa su campaña de concientización para que los jubilados y pensionados afiliados eviten ser estafados ya que hoy en día la tecnología permite realizar trámites desde casa y conectarse desde cualquier dispositivo, pero también presenta nuevos desafíos.
Hay que proteger los datos personales y es fundamental cuidarse de posibles estafas. Se deben tener en cuenta estos tres puntos:
- PAMI no utiliza intermediarios
- Desde el PAMI nunca te van a solicitar datos bancarios
- PAMI no te envía links de pago
PAMI: más consejos para evitar engaños
El PAMI da a conocer cinco consejos muy sencillos y fáciles de llevar a cabo para evitar todo tipo de estafas virtuales.
- Recordá que PAMI no te va a llamar ni escribir para realizar ningún trámite
- Tené en cuenta que todas las redes oficiales de PAMI siempre tienen el símbolo de verificación junto al nombre de la cuenta
- Tené presente que PAMI no tiene intermediarios en redes sociales
- Nunca compartas datos personales con ninguna cuenta de redes que no sea la oficial de PAMI
- Recordá que PAMI no promociona ni vende insumos
Además, también recuerda que todos los trámites son iniciados por los afiliados, un familiar o apoderado. Nadie llama para solicitar datos personales o bancarios, ni enviará links por whatsapp o SMS.
El bot de WhatsApp PAME, también cuenta con su tilde de verificación verde y PAMI no cuenta con “asesores” designados.
Y, por último, la credencial de PAMI es un documento único e intransferible que no debe ser prestado ni entregado fuera de la vista del afiliado.
Cómo identificar cuentas oficiales de PAMI
- Las cuentas oficiales de PAMI siempre tienen tilde de verificación junto al nombre de la cuenta
- Tienen un historial de publicaciones extenso
- Cuentan con miles de seguidores
Si necesitás comunicarte con PAMI, hacelo siempre por estos canales:
- Instagram: @pami.org.ar
- Facebook: @pami.org.ar
- X (Twitter): @pami_org_ar
- WhatsApp: 11 4370 3138
Si creés que podés estar siendo víctima de una estafa, no compartas tus datos personales. Llamá al 138 "PAMI Escucha y Responde" o contáctate a través de los canales oficiales de la obra social.