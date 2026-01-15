Inicio Sociedad PAMI
PAMI en alerta: las advertencias que todos los afiliados deben conocer sin falta

Las advertencias del PAMI que todos los jubilados y pensionados afiliados a la obra social deben conocer para no ser engañados virtualmente

Marcos Barrera
PAMI da a conocer una serie de herramientas para que los afiliados no caigan en estafas digitales.

El PAMI les brinda a todos sus jubilados y pensionados afiliados una importante serie de advertencias para que tengan mucho cuidado con los mensajes que les llegan de la nada y luego ser captados por estafas virtuales. Hay que prevenir a los adultos mayores de posibles engaños.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) les da a conocer a los afiliados algunas herramientas para identificar los canales oficiales de PAMI y evitar perfiles falsos.

PAMI-campaña-contra-las-estafas-virtuales.jpg
Las estafas de PAMI se basan en suplantar la identidad del organismo para robar datos personales o bancarios, a menudo mediante llamadas o mensajes de WhatsApp que prometen tr&aacute;mites, descuentos o nuevas credenciales.

Las advertencias del PAMI para que los afiliados no caigan en estafas virtuales

El PAMI mantiene activa su campaña de concientización para que los jubilados y pensionados afiliados eviten ser estafados ya que hoy en día la tecnología permite realizar trámites desde casa y conectarse desde cualquier dispositivo, pero también presenta nuevos desafíos.

Hay que proteger los datos personales y es fundamental cuidarse de posibles estafas. Se deben tener en cuenta estos tres puntos:

  • PAMI no utiliza intermediarios
  • Desde el PAMI nunca te van a solicitar datos bancarios
  • PAMI no te envía links de pago
estafas, pami, whatsapp.jpg
Para evitar las estafas digitales, es crucial no compartir informaci&oacute;n sensible, nunca hacer clic en enlaces no oficiales del PAMI y verificar siempre los contactos.

PAMI: más consejos para evitar engaños

El PAMI da a conocer cinco consejos muy sencillos y fáciles de llevar a cabo para evitar todo tipo de estafas virtuales.

  • Recordá que PAMI no te va a llamar ni escribir para realizar ningún trámite
  • Tené en cuenta que todas las redes oficiales de PAMI siempre tienen el símbolo de verificación junto al nombre de la cuenta
  • Tené presente que PAMI no tiene intermediarios en redes sociales
  • Nunca compartas datos personales con ninguna cuenta de redes que no sea la oficial de PAMI
  • Recordá que PAMI no promociona ni vende insumos

Además, también recuerda que todos los trámites son iniciados por los afiliados, un familiar o apoderado. Nadie llama para solicitar datos personales o bancarios, ni enviará links por whatsapp o SMS.

El bot de WhatsApp PAME, también cuenta con su tilde de verificación verde y PAMI no cuenta con “asesores” designados.

Y, por último, la credencial de PAMI es un documento único e intransferible que no debe ser prestado ni entregado fuera de la vista del afiliado.

Cómo identificar cuentas oficiales de PAMI

  • Las cuentas oficiales de PAMI siempre tienen tilde de verificación junto al nombre de la cuenta
  • Tienen un historial de publicaciones extenso
  • Cuentan con miles de seguidores

Si necesitás comunicarte con PAMI, hacelo siempre por estos canales:

  • Instagram: @pami.org.ar
  • Facebook: @pami.org.ar
  • X (Twitter): @pami_org_ar
  • WhatsApp: 11 4370 3138

Si creés que podés estar siendo víctima de una estafa, no compartas tus datos personales. Llamá al 138 "PAMI Escucha y Responde" o contáctate a través de los canales oficiales de la obra social.

