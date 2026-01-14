Especialidades médicas del PAMI: una por una y cómo solicitar un turno

PAMI PAMI es la obra social para los jubilados y pensionados de la Argentina que brinda servicios sociosanitarios de calidad a más de 5 millones de personas afiliadas en todo el país.

Todas las especialidades médicas del PAMI

El médico o médica especialista presta servicios médicos en el área de su especialidad, atendiendo y diagnosticando a pacientes derivados por el médico o médica de cabecera.

El PAMI cubre una amplia gama de especialidades médicas, en total son 30 que incluyen:

Alergia e inmunología

Anatomía patológica

Cardiología

Cirugía

Dermatología

Diabetología

Endocrinología

Fisiatría

Flebología

Fonoaudiología

Gastroenterología

Genética médica

Ginecología y obstetricia

Hematología

Hepatología

Infectología

Kinesiología

Licenciado en Nutrición

Médico Nutricionista

Nefrología

Neumonología

Neurología

Oncología

Otorrinolaringología

Pediatría

Radiocirugía

Reumatología

Traumatología y ortopedia

Urología

Videoendoscopía Gastrointestinal

PAMI-especialidades-medicas En el buscador de la web oficial de PAMI se pueden encontrar profesionales y centros por especialidad.

Para acceder a este servicio los afiliados no deben hacer ningún trámite en PAMI. Deben solicitar un turno en el prestador de la obra social que elija dentro, consultando la Cartilla Médica.

La documentación para realizar solicitar el turno es la siguiente:

Documento Nacional de Identidad

C redencial de afiliación

Orden Médica Electrónica

Todos los servicios web que brinda PAMI mediante su aplicación móvil

La información y servicios principales que el PAMI les brinda a sus jubilados y pensionados afiliados que se pueden encontrar en "Mi PAMI" (portal web y App) incluyen: