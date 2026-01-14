Especialidades médicas del PAMI: una por una y cómo solicitar un turno

El PAMI les brinda a los jubilados y pensionados afiliados una larga lista de especialidades médicas a las cuáles pueden acceder solicitando un turno en el prestador de la obra social (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) que elija consultando la Cartilla Médica.
Con 30 especialidades médicas a seleccionar, la persona afiliada al PAMI (Programa de Atención Médica Integral) o cualquier otra persona en su nombre pueden solicitar el turno en el prestador elegido.
Para acceder, se debe consultar la cartilla online, elegir un médico de cabecera y luego al especialista o centro necesario.
Todas las especialidades médicas del PAMI
El médico o médica especialista presta servicios médicos en el área de su especialidad, atendiendo y diagnosticando a pacientes derivados por el médico o médica de cabecera.
El PAMI cubre una amplia gama de especialidades médicas, en total son 30 que incluyen:
- Alergia e inmunología
- Anatomía patológica
- Cardiología
- Cirugía
- Dermatología
- Diabetología
- Endocrinología
- Fisiatría
- Flebología
- Fonoaudiología
- Gastroenterología
- Genética médica
- Ginecología y obstetricia
- Hematología
- Hepatología
- Infectología
- Kinesiología
- Licenciado en Nutrición
- Médico Nutricionista
- Nefrología
- Neumonología
- Neurología
- Oncología
- Otorrinolaringología
- Pediatría
- Radiocirugía
- Reumatología
- Traumatología y ortopedia
- Urología
- Videoendoscopía Gastrointestinal
Para acceder a este servicio los afiliados no deben hacer ningún trámite en PAMI. Deben solicitar un turno en el prestador de la obra social que elija dentro, consultando la Cartilla Médica.
La documentación para realizar solicitar el turno es la siguiente:
- Documento Nacional de Identidad
- Credencial de afiliación
- Orden Médica Electrónica
Todos los servicios web que brinda PAMI mediante su aplicación móvil
La información y servicios principales que el PAMI les brinda a sus jubilados y pensionados afiliados que se pueden encontrar en "Mi PAMI" (portal web y App) incluyen:
- Credencial PAMI: acceso a la credencial digital (válida para todas las gestiones)
- Recetas y Órdenes Médicas: consulta de recetas electrónicas y órdenes médicas vigentes
- Cartilla Médica: búsqueda de prestadores, especialistas, centros de salud y farmacias
- Turnos: solicitud de turnos para atención presencial en agencias
- Trámites Web: acceso a diversos trámites y gestiones en línea
- Médico de Cabecera: consulta, asignación o cambio de médico/a de cabecera
- Datos Personales: verificación y actualización de información de contacto
- Emergencias: información sobre números de emergencia