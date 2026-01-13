Alquileres en Mendoza: casas a $1.300.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú

Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios de una casa en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:

Si tiene seguridad

Si cuenta con cochera

Si está amoblado

Si tiene financiación

Renovación

Arreglos y cambios en el inmueble

Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento

Si se pagan expensas

Estas son opciones de casas en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza

Las principales búsquedas de casas en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere el $1.300.000, se destacan las siguientes opciones:

Casa en Maipú

Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. El inmueble cuenta con una superficie de 850 m2, tiene un total de 3 dormitorios, cochera, quincho y hasta pileta.

El valor del alquiler de la casa es de 900 dólares.

casa maipu

Casa en Godoy Cruz

Este casa en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. La superficie es de 138 m2, cuenta con 3 dormitorios, tiene doble cochera y además tiene patio. Con cercanías a paradas de colectivo, comercios, Hospital Español, Mc Donalds, y otros servicios.

El valor del alquiler de la casa es de $1.200.000.

casa godoy cruz

Casa en Capital

Este casa en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. La superficie es de 387 m2, cuenta con 5 dormitorios, no tiene cochera y tiene un solo piso.

El valor del alquiler de la casa es de $1.200.000.