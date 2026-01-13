Alquileres en Mendoza: casas a $1.300.000 en Capital, Godoy Cruz y Maipú

A pesar de la llegada y la facilidad al acceso de créditos hipotecarios, llegar a la casa propia parece un objetivo casi imposible, es por eso mismo que muchos acuden a los alquileres. El valor que tienen las viviendas, varían de acuerdo a la ubicación, cantidad de habitaciones y diferentes servicios que puede ofrecer.
La provincia de Mendoza muestra una importante tendencia en cuanto a alquileres de casas, y es que los objetivos de la gente apuntan a trasladarse a departamentos como Capital, Godoy Cruz y Maipú. Una de las búsquedas más recurrentes no apunta a los servicios de las viviendas, sino a ofertas que no superen el $1.300.000.
Alquileres en Mendoza: qué busca la gente en las casas
Sitios como Inmoclick, Zonaprop, Argenprop o hasta Mercado Libre reflejan que en la provincia de Mendoza hay una gran oferta de alquiler de inmuebles, variando entre casas y departamentos, dependiendo de la zona. Los valores de las opciones varía notablemente, y es que, de acuerdo al servicio, comodidad y ubicación, el precio cambia.
Yendo puntualmente a lo que son condiciones propias de servicios de una casa en alquiler, más los requisitos que pone el propietario, que se manejan generalmente en la provincia de Mendoza, son las siguientes:
- Si tiene seguridad
- Si cuenta con cochera
- Si está amoblado
- Si tiene financiación
- Renovación
- Arreglos y cambios en el inmueble
- Si cuenta con jardín o espacios de esparcimiento
- Si se pagan expensas
Estas son opciones de casas en alquiler en las zonas más buscadas de Mendoza
Las principales búsquedas de casas en alquiler en Mendoza, se divide en zonas más solicitadas y en servicios. Manteniéndonos esencialmente en un valor que no supere el $1.300.000, se destacan las siguientes opciones:
Casa en Maipú
Este en alquiler está en una de las zonas más altas de Maipú en Mendoza. El inmueble cuenta con una superficie de 850 m2, tiene un total de 3 dormitorios, cochera, quincho y hasta pileta.
El valor del alquiler de la casa es de 900 dólares.
Casa en Godoy Cruz
Este casa en alquiler está en una de las zonas más céntricas de Godoy Cruz en Mendoza. La superficie es de 138 m2, cuenta con 3 dormitorios, tiene doble cochera y además tiene patio. Con cercanías a paradas de colectivo, comercios, Hospital Español, Mc Donalds, y otros servicios.
El valor del alquiler de la casa es de $1.200.000.
Casa en Capital
Este casa en alquiler está en una de las zonas más tranquilas de Capital en Mendoza. La superficie es de 387 m2, cuenta con 5 dormitorios, no tiene cochera y tiene un solo piso.
El valor del alquiler de la casa es de $1.200.000.