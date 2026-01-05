El 2026 llegó con aumentos en combustibles, alquileres, tarifas y medicina prepaga

Con ese valor de aumento hay un quiebre de la curva a la baja de la actualización de contratos que empezó con 50,3% de septiembre y 46,1% en octubre. Y siguió en descenso en noviembre (38%) y diciembre (28,7%).

Combustibles y medicina prepaga

La nafta y el gasoil también estrenaron el año con una suba, en este caso por otra actualización del impuesto a combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Y como en anteriores aumentos, se aplica sin aviso previo.

Por otra parte, los planes de las empresas de medicina prepaga se encarecerán entre 2,2% y 2,9%. Esto depende de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Qué pasará con las tarifas de servicios públicos

En el caso de las tarifas de servicios públicos seguirán con actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en enero.

Además, el Gobierno implementar desde comienzos de 2026 el nuevo esquema de subsidios, que implica una quita total para la luz y el gas para un conjunto de hogares, y una reducción de la porción del consumo subsidiado para el resto.

Entre los servicios públicos los nuevos aumentos representan la continuidad de los ajustes de tarifas que se trasladaron a las facturas regularmente durante buena parte de 2025.

Telecomunicaciones

Las compañías de telefonía celular y cable tienen previsto aplicar nuevos aumentos en enero, que van de 3% a ,5%.

De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban las subas en las tarifas de internet, celulares y cable.