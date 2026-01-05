El 2026 llegó con aumentos en combustibles, alquileres, tarifas y medicina prepaga

Aunque no al ritmo de otros años, la inflación se hará sentir en los bolsillos a inicios del nuevo año. El 2026 trae aumentos de precios que ya se decidieron en alquileres, tarifas, medicina prepaga y combustibles, entre otros rubros.
Todo indica que enero no estará muy por debajo del 2% promedio que se impuso durante los últimos meses de 2025. Incluso en algunos casos las variaciones de precios durante el primero del 2026 llegarán a duplicar ese porcentaje.
Alquileres, con un repunte
Los inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, afrontarán una actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un aumento interanual de 36,39% para enero.
Con ese valor de aumento hay un quiebre de la curva a la baja de la actualización de contratos que empezó con 50,3% de septiembre y 46,1% en octubre. Y siguió en descenso en noviembre (38%) y diciembre (28,7%).
Combustibles y medicina prepaga
La nafta y el gasoil también estrenaron el año con una suba, en este caso por otra actualización del impuesto a combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Y como en anteriores aumentos, se aplica sin aviso previo.
Por otra parte, los planes de las empresas de medicina prepaga se encarecerán entre 2,2% y 2,9%. Esto depende de la empresa, el plan y la región del país, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.
Qué pasará con las tarifas de servicios públicos
En el caso de las tarifas de servicios públicos seguirán con actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en enero.
Además, el Gobierno implementar desde comienzos de 2026 el nuevo esquema de subsidios, que implica una quita total para la luz y el gas para un conjunto de hogares, y una reducción de la porción del consumo subsidiado para el resto.
Entre los servicios públicos los nuevos aumentos representan la continuidad de los ajustes de tarifas que se trasladaron a las facturas regularmente durante buena parte de 2025.
Telecomunicaciones
Las compañías de telefonía celular y cable tienen previsto aplicar nuevos aumentos en enero, que van de 3% a ,5%.
De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban las subas en las tarifas de internet, celulares y cable.