Tres rugbiers fueron detenidos por agredir un grupo de jóvenes

De acuerdo a fuentes oficiales, el episodio motivó la intervención inmediata de personal policial tras un llamado al sistema de emergencias 911.

Al llegar al lugar, efectivos de la Estación de Policía Comunal Pinamar II – Ostende, en conjunto con personal del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), lograron reducir y aprehender a tres rugbiers involucrados, que habrían participado activamente en el ataque.

Según se informó, los aprehendidos integraban un grupo numeroso que increpó y atacó a golpes a las víctimas en plena vía pública. Hasta el momento se desconocen los motivos del hecho.

Los chicos agredidos son todas mayores de edad y debieron recibir asistencia médica. Allí se constató que sufrieron hematomas y contusiones, pero que no revestían riesgo para su salud.

rugbiers1 Detenidos. Estos tres rugbiers fueron detenidos por haber golpeado a otros jóvenes. tn.com.ar

La causa fue caratulada como “lesiones leves” y quedó a cargo de la UFI N° 5 de Pinamar, con intervención del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, debido a que uno de los detenidos es menor de edad.

El fiscal interviniente avaló el accionar policial y dispuso la adopción de los recaudos legales correspondientes, tanto para los imputados mayores como para el menor involucrado, conforme a la normativa vigente.

El episodio se dio en el marco del Operativo Sol 2026, refuerzo de seguridad dispuesto durante la temporada de verano, con presencia permanente de fuerzas especiales en zonas de alta circulación nocturna, como parte de los dispositivos de prevención implementados en Pinamar.

Fuente: tn.com.ar