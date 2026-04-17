Tres hombres y una mujer fueron detenidos tras varios allanamientos realizados en el barrio 5 mil Lotes, de Las Heras, en una causa por narcotráfico. El procedimiento fue realizado por policías de la Lucha contra el Narcotráfico tras una investigación de varios meses, terminó con la detención de tres hombres y una mujer que lideraban la comercialización en la zona.
Narcotráfico en Las Heras: cayó una banda con droga y armas en el barrio 5 mil Lotes
Tras allanamientos por narcotráfico, la Policía detuvo a 4 personas y desbarató 3 kioscos de venta. Secuestraron cocaína, marihuana y una pistola
Se trata de una red de venta minorista de drogas que operaba en el corazón del barrio 5 mil Lotes, en Las Heras, el cual se realizó con autorización de la Justicia Federal, tras varios domicilios señalados como puntos de venta.
En los allanamientos los policías secuestraron drogas fraccionadas para su comercialización inmediata. Había envoltorios de cocaína y marihuana en ladrillos y porros, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, balanzas de precisión y celulares que serán peritados.
También hallaron una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada y varias municiones, lo que para los pesquisas confirmó la peligrosidad de la banda.
Cuatro detenidos por narcotráfico
Los tres hombres y una mujer fueron trasladados a la U-32 y quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737.
"Este tipo de operativos busca devolverle la tranquilidad a los vecinos de barrios que se ven asediados por la violencia que rodea al comercio de sustancias", señalaron desde el Ministerio de Seguridad.
Además, recordaron a todos los mendocinos que ante sospechas de narcotráfico pueden denunciar de forma anónima sobre puntos de venta de droga a través del Fono Droga (0800-800-3764) disponible las 24 horas.