Narcotráfico en Las Heras: cayó una banda con droga y armas en el barrio 5 mil Lotes

También hallaron una pistola calibre 9 milímetros con numeración limada y varias municiones, lo que para los pesquisas confirmó la peligrosidad de la banda.

Cuatro detenidos por narcotráfico

Los tres hombres y una mujer fueron trasladados a la U-32 y quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737.

narcotrafico las heras 3 Todo lo encontrado en el procedimiento por narcotráfico en Las Heras quedó a disposición de la Justicia Federal. Foto: Ministerio de Seguridad

"Este tipo de operativos busca devolverle la tranquilidad a los vecinos de barrios que se ven asediados por la violencia que rodea al comercio de sustancias", señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

Además, recordaron a todos los mendocinos que ante sospechas de narcotráfico pueden denunciar de forma anónima sobre puntos de venta de droga a través del Fono Droga (0800-800-3764) disponible las 24 horas.