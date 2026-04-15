Cómo comprar una PlayStation 5 a tan solo $237.000: ARCA subasta una docena de consolas a un precio de locos

ARCA subasta consolas PlayStation 5: así podés llevar una a tan solo $237.000

Recordemos que las subastas de mercadería comisada o abandonada en la Aduana son realizadas por Banco Ciudad, a cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En esta ocasión, a través del sitio web de la mencionada entidad bancaria, se supo que el próximo 23 de abril se podrá pujar por una docena de consolas de la marca Sony.

play station 5 Descubrí cómo conseguir esta consola a un precio insólito.

Los interesados en participar de la subasta por las consolas, primero deberán registrarse en la plataforma oficial y luego esperar a la fecha señalada para comenzar a pujar. Lo bueno de este procedimiento es que se realizará totalmente online. Aunque, en caso de adquirir una PlayStation 5, deberás coordinar una entrega presencial, ya que el dispositivo no se envía a domicilio.