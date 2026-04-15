ARCA sorprendió a propios y extraños al anunciar que en los próximos días realizará una subasta de un lote con 12 consolas PlayStation 5. La novedad pasa por el piso de la puja, ya que comenzará con una cifra de $237.000, un valor sumamente inferior a lo que podemos pagar por cualquier dispositivo de estos en el mercado.
Cómo comprar una PlayStation 5 a tan solo $237.000: ARCA subasta una docena de consolas a un precio de locos
Si querías comprarte una consola, es momento de aprovechar este lote de PlayStation 5 que ARCA subastará el próximo 23 de abril
ARCA subasta consolas PlayStation 5: así podés llevar una a tan solo $237.000
Recordemos que las subastas de mercadería comisada o abandonada en la Aduana son realizadas por Banco Ciudad, a cuenta y orden de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En esta ocasión, a través del sitio web de la mencionada entidad bancaria, se supo que el próximo 23 de abril se podrá pujar por una docena de consolas de la marca Sony.
Los interesados en participar de la subasta por las consolas, primero deberán registrarse en la plataforma oficial y luego esperar a la fecha señalada para comenzar a pujar. Lo bueno de este procedimiento es que se realizará totalmente online. Aunque, en caso de adquirir una PlayStation 5, deberás coordinar una entrega presencial, ya que el dispositivo no se envía a domicilio.
En total son 12 consolas PlayStation 5 las que subastará ARCA y los precios iniciales de cada una son los siguientes:
- 6 consolas de 1TB con precio base de $237.000 cada una.
- 2 consolas de 2TB con precio base de $355.000 cada una.
- 4 consolas de 1TB con precio base de $816.000 en total.
Además, ARCA advierte a los ofertantes: "En todos los casos, los compradores dispondrán de la instancia de entrega para efectuar la revisión de las mercaderías. Esta será la única instancia en la que podrán desistir del retiro e iniciar la solicitud de devolución correspondiente".
Características de la PlayStation 5
- SSD de ultra alta velocidad: este sistema de almacenamiento elimina prácticamente los tiempos de carga.
- Arquitectura de E/S integrada: el diseño personalizado de la consola permite que los datos viajen desde el SSD al procesador tan rápido que los desarrolladores pueden crear juegos con dimensiones antes imposibles.
- Trazado de rayos: esta tecnología simula el comportamiento físico de la luz para crear sombras y reflejos ultra realistas en entornos compatibles.
- Control DualSense: el mando redefine la inmersión gracias a su retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que simulan tensiones físicas, como la cuerda de un arco o el pedal de un freno.
- Motor de Audio 3D Tempest: esta tecnología de sonido espacial te permite identificar la dirección exacta de cada ruido en el juego, creando una atmósfera envolvente incluso con auriculares estándar.
- Salida 4K y hasta 120 fps: la consola admite una resolución de ultra alta definición y una tasa de refresco de hasta 120 hercios para que el movimiento sea extremadamente fluido.
Por lo tanto, con una pequeña inversión monetaria y pujando en la subasta iniciada por ARCA, lograrás quedarte con una consola de última generación a un precio increíble.