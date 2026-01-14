Un nuevo comunicado del Círculo Médico sumó otro capítulo al conflicto con OSEP

El reclamo agudiza una crisis entre OSEP y las entidades médicas que lleva años. El conflicto incluye, además, la suspensión de 4 o 5 profesionales por mes por parte de la obra social.

Críticas a la administración de OSEP

Los médicos denuncian demoras de hasta 90 días en la acreditación de honorarios, en un contexto inflacionario que licúa los ingresos. “El profesional termina financiando al sistema”, advierten, y alertan que ningún sistema de salud es sostenible cuando todo el riesgo económico recae sobre quien atiende.

Otra de las críticas hacia la OSEP es la falta de diálogo. Los círculos médicos aseguran que no fueron convocados a una mesa técnica, ni recibieron respuestas formales o propuestas con alternativas. “El silencio frente a un reclamo fundado es una forma de menosprecio”, indicaron.

comunicado medicos Representantes de médicos de Mendoza encrudecieron las críticas a la OSEP.

Además, volvieron a denunciar prácticas que consideran incompatibles con la convivencia democrática. Entre ellas, amenazas de desvinculación a médicos que reclaman. “Eso no es negociación, es presión indebida”, señalaron, y advirtieron que el problema ya no es solo sanitario, sino institucional.

Suspensiones de médicos por parte de OSEP, una pata clave en el conflicto

No es la primera vez que los Círculos y la Federación Médica denuncian acciones intimidatorias por parte de OSEP. Desde la obra social confirmaron a Diario UNO que efectivamente se suspenden entre 4 y 5 profesionales por mes, pero que esto no se debe a “presiones” sino al incumplimiento del convenio por parte de los prestadores.

Carlos Funes, titular de la OSEP, aseguró que comúnmente las sanciones van de tres meses a un año, aunque en ocasiones se han dado bajas por más tiempo.

Carlos Funes OSEP.jpg Carlos Funes, titular de OSEP.

Los motivos son variados y, generalmente, surgen a partir de denuncias anónimas de pacientes: