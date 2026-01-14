Un nuevo comunicado del Círculo Médico sumó otro capítulo al conflicto con OSEP

El conflicto entre los médicos y la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras denunciar atrasos en el pago de honorarios, las entidades médicas de Mendoza advirtieron que los montos están por debajo de los valores éticos y de mercado.
En un nuevo comunicado, el Círculo Médico de Mendoza, el Círculo Médico de San Rafael y la Federación Médica de Mendoza aseguraron que OSEP reconoce actualmente $10.540 por acto médico, más un coseguro de $6.500, lo que totaliza $17.040.
Esa cifra, remarcan, se encuentra muy por debajo del promedio que abonan otras obras sociales y prepagas, y también lejos del Valor Ético Mínimo establecido por la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA), que supera los $32.000.
El reclamo agudiza una crisis entre OSEP y las entidades médicas que lleva años. El conflicto incluye, además, la suspensión de 4 o 5 profesionales por mes por parte de la obra social.
Críticas a la administración de OSEP
Los médicos denuncian demoras de hasta 90 días en la acreditación de honorarios, en un contexto inflacionario que licúa los ingresos. “El profesional termina financiando al sistema”, advierten, y alertan que ningún sistema de salud es sostenible cuando todo el riesgo económico recae sobre quien atiende.
Otra de las críticas hacia la OSEP es la falta de diálogo. Los círculos médicos aseguran que no fueron convocados a una mesa técnica, ni recibieron respuestas formales o propuestas con alternativas. “El silencio frente a un reclamo fundado es una forma de menosprecio”, indicaron.
Además, volvieron a denunciar prácticas que consideran incompatibles con la convivencia democrática. Entre ellas, amenazas de desvinculación a médicos que reclaman. “Eso no es negociación, es presión indebida”, señalaron, y advirtieron que el problema ya no es solo sanitario, sino institucional.
Suspensiones de médicos por parte de OSEP, una pata clave en el conflicto
No es la primera vez que los Círculos y la Federación Médica denuncian acciones intimidatorias por parte de OSEP. Desde la obra social confirmaron a Diario UNO que efectivamente se suspenden entre 4 y 5 profesionales por mes, pero que esto no se debe a “presiones” sino al incumplimiento del convenio por parte de los prestadores.
Carlos Funes, titular de la OSEP, aseguró que comúnmente las sanciones van de tres meses a un año, aunque en ocasiones se han dado bajas por más tiempo.
Los motivos son variados y, generalmente, surgen a partir de denuncias anónimas de pacientes:
- Cobros por encima del coseguro permitido por el convenio
- Hiperprescripción médica, es decir, exceso de recetas de medicamentos o servicios a un afiliado sin la necesidad clínica justificada, lo que deriva en cobros indebidos de honorarios
- Hiperprestación, generando consultas fantasmas de afiliados que figuran en el padrón de OSEP