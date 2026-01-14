Lousteau explotó contra los radicales mendocinos y pidió que le saquen el sello de la UCR a su bloque

El escrito fue dirigido al presidente del Comité Nacional, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella. El objetivo es que el partido reconozca a los firmantes como “la única representación partidaria” y, por tanto, les quite el uso del sello radical a los legisladores que integran el bloque UCR, que actualmente tiene como presidenta a Verasay.

Escala la interna de la UCR en Diputados

El radicalismo nacional está partido. Por un lado están aquellos que, liderados por los gobernadores radicales de Mendoza y de Chaco, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, se alinean con La Libertad Avanza; y por otro están aquellos, como Martín Lousteau, que compitieron en nuevos espacios como Provincias Unidas.

Esa división se refleja en la Cámara de Diputados donde, en el bloque UCR quedaron solo los los cornejistas Pamela Verasay y Lisandro Nieri; los chaqueños Gerardo Cipolini y Guillermo Agüero; el entrerriano Darío Schneider y el correntino Diógenes González.

El resto de radicales (5) quedaron en el bloque de Provincias Unidas.

martin lousteau.jpg Martín Lousteau es uno de los 5 diputados radicales que pide que el bloque de Pamela Verasay deje de utilizar el sello de la UCR.

Son estos los que aseguran que el voto de parte del bloque UCR a favor de la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, “resulta incompatible con los principios históricos del radicalismo, con su Carta Orgánica y con las decisiones adoptadas por sus órganos de conducción".

Esa norma figuraba en el capítulo XI de la Ley de Presupuesto y finalmente fue rechazado por mayoría de la Cámara de Diputados; pero en el radicalismo caló hondo el apoyo de Verasay, Nieri y Agüero. Además, Cipolini y Schneider se abstuvieron y solo el correntino González votó en contra.

Los diputados encabezados por Martín Lousteau, ex presidente de la UCR, señalan que "en dicha oportunidad, y en abierta contradicción con el mandato expreso de la conducción partidaria (que además fue leída en el recinto y, por lo tanto, conocida por todos los miembros de la Cámara), tres diputadas y diputados de ese bloque votaron a favor de su derogación, dos se abstuvieron y sólo uno (el correntino) votó en contra".

carta ucr diputados

Sorpresa en el bloque de Verasay

La nota fue tomada con sorpresa por la presidenta del bloque UCR, Pamela Verasay, quien asegura que, al asumir el cargo, convocó a todos los diputados radicales a trabajar en unidad, en la misma bancada, aunque con libertad de acción a la hora de votar.

Desde el sector acusaron a Lousteau de rupturista y dispararon: "¿Quién tiene el radicalómetro? Habría que discutir la pertenencia de ellos a la UCR. Si ellos se abstuvieron al votar el presupuesto, no se entiende la jugada".

Define la Mesa Nacional de la UCR

La Mesa Nacional de la UCR tiene agendada una reunión virtual para este miércoles, y aunque la nota no está dentro del temario, se espera que sea tratada.

Teniendo en cuenta esta movida, existe la chance de que Pamela Verasay se reúna en la previa con el presidente de la UCR, Leonel Chiarella.