Manejaba borracho, chocó contra una casa y atropelló a una adolescente de 15 años

Las imágenes captadas en las cámaras de seguridad demostraron que el hombre intentó escapar del lugar. La hipótesis principal de los investigadores es que, al momento de lo sucedido y más allá del alcohol, las picadas eran protagonistas.

La policía detuvo al sospechoso a pocas cuadras del lugar y lo identificó como un hombre de 27 años. Según su relato, el accidente ocurrió por un "desperfecto mecánico".

alcoholemia-control-misiones Pudo demostrarse que el hombre manejaba alcoholizado.

No obstante, el test de alcoholemia arrojó 1.55 grados de alcohol en sangre, lo cual es más del triple de lo permitido. Ahora, el hombre está detenido, y los especialistas trabajan para reconstruir lo que pudo haber sido una gran tragedida en el norte del país.

El limite de alcohol en sangre para conducir en Mendoza

En Mendoza, el límite máximo de alcohol en sangre permitido para conductores de vehículos particulares es 0,5 gramos por litro de sangre. Para motocicletas y bicicletas, el límite es de 0,2 g/l, mientras que para conductores profesionales (transporte de pasajeros o carga) rige tolerancia cero.

Para evitar estos casos, las multas establecidas por las autoridades pueden superar los tres millones de pesos, incluyendo la suspensión o quita de la licencia de conducir.