Manejaba borracho, chocó contra una casa y atropelló a una adolescente de 15 años

En la madrugada del pasado sábado, cerca de las 2, un hombre que manejaba un Renault 18 perdió el control de su vehículo e impactó contra una casa, quedando incrustado en su parte lateral. Como consecuencia del hecho, una niña de 15 años resultó herida y fue trasladada al hospital.
La lolalidad salteña de Metán quedó sorprendida ante el hecho. Pese a las lesiones sufridas, los médicos aseguran que la adolescente está fuera de peligro.
El hombre dio positivo en el test de alcoholemia
En el interior de la casa, estaban durmiendo una mujer y su hija, que se despertaron por el fuerte choque. La adolescente quedó atrapada entre la puerta delantera del auto y la puerta de su habitación, lo cual le provocó algunas heridas en el brazo.
Las imágenes captadas en las cámaras de seguridad demostraron que el hombre intentó escapar del lugar. La hipótesis principal de los investigadores es que, al momento de lo sucedido y más allá del alcohol, las picadas eran protagonistas.
La policía detuvo al sospechoso a pocas cuadras del lugar y lo identificó como un hombre de 27 años. Según su relato, el accidente ocurrió por un "desperfecto mecánico".
No obstante, el test de alcoholemia arrojó 1.55 grados de alcohol en sangre, lo cual es más del triple de lo permitido. Ahora, el hombre está detenido, y los especialistas trabajan para reconstruir lo que pudo haber sido una gran tragedida en el norte del país.
El limite de alcohol en sangre para conducir en Mendoza
En Mendoza, el límite máximo de alcohol en sangre permitido para conductores de vehículos particulares es 0,5 gramos por litro de sangre. Para motocicletas y bicicletas, el límite es de 0,2 g/l, mientras que para conductores profesionales (transporte de pasajeros o carga) rige tolerancia cero.
Para evitar estos casos, las multas establecidas por las autoridades pueden superar los tres millones de pesos, incluyendo la suspensión o quita de la licencia de conducir.