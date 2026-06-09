Todo listo para el histórico show de Pity Álvarez en Mendoza

Pity lanzó recientemente el single y video “Lejos de Ser” y en paralelo regresó a los escenarios. Este retorno se da con una serie de presentaciones que comenzó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde convocó 35 mil personas. Además el 9 de mayo pasado convocó a 25 mil personas, en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.

Embed - Pity - Lejos de Ser (video oficial)

Cristian “Pity” Álvarez confirmó su regreso a Mendoza, en lo que será el último show del año confirmado por el músico. Será una noche a pleno rock and roll, donde repasará en vivo junto toda su historia musical con clásicos como “Me Gustas mucho”, “Fuego”, “Una vela”, “Quieren Rock”, además de las nuevas canciones.

Pity es uno de los músicos más importantes del rock nacional y en esta etapa está acompañado por su banda, integrada por Matías Mango en teclados, Gabriel Prajsnar en bajo, Juan Colonna en batería, Hernán Salas en guitarra y Bárbara Corvalán en coros.

El concierto en Mendoza marca un regreso esperado en Cuyo luego de trece años de ausencia, Pity está listo para ofrecer un show a puro rock and roll en un marco imponente como el teatro Griego.