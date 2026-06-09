El sábado 13 de junio Pity Álvarez llegará a Mendoza para un show histórico en el teatro griego Frank Romero Day. Las puertas se abrirán a las 16 y el recital está previsto para las 19. Quedan pocas entradas que se consiguen en Enigmatickets.com. Los precios se pueden consultar AQUÍ.
Todo listo para el histórico show de Pity Álvarez en Mendoza
Las puertas del teatro griego Frank Romero Day se abrirán a las 16. Quedan pocas entradas para el único show que dará en Cuyo
Después de 13 años, Pity vuelve a Mendoza en lo que será un concierto histórico como parte de su nueva etapa. El ex líder de Viejas Locas e intoxicados llega a la provincia tras de convocar una multitud en Córdoba y Rosario.
La vuelta de Pity se vivirá desde temprano en el Frank Romero Day
El esperado reencuentro con el público de Cuyo tendrá un formato especial: las puertas del teatro se habilitarán desde las 16 para que los fanáticos puedan vivir la experiencia completa desde temprano, compartir la previa con bandas invitidas y disfrutar de una jornada única con el show que comenzará puntual a las 19, según informaron desde la producción.
Pity lanzó recientemente el single y video “Lejos de Ser” y en paralelo regresó a los escenarios. Este retorno se da con una serie de presentaciones que comenzó el 20 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde convocó 35 mil personas. Además el 9 de mayo pasado convocó a 25 mil personas, en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario.
Cristian “Pity” Álvarez confirmó su regreso a Mendoza, en lo que será el último show del año confirmado por el músico. Será una noche a pleno rock and roll, donde repasará en vivo junto toda su historia musical con clásicos como “Me Gustas mucho”, “Fuego”, “Una vela”, “Quieren Rock”, además de las nuevas canciones.
Pity es uno de los músicos más importantes del rock nacional y en esta etapa está acompañado por su banda, integrada por Matías Mango en teclados, Gabriel Prajsnar en bajo, Juan Colonna en batería, Hernán Salas en guitarra y Bárbara Corvalán en coros.
El concierto en Mendoza marca un regreso esperado en Cuyo luego de trece años de ausencia, Pity está listo para ofrecer un show a puro rock and roll en un marco imponente como el teatro Griego.