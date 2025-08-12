Inicio Espectáculos Benjamín Amadeo
Confirmado: Benjamín Amadeo aterriza en Mendoza

El reconocido cantautor se presenta con su "Gira Salvadora" para un show único en la provincia. Precio de las entradas

Por UNO
Benjamín Amadeo se ha ganado un lugar de privilegio entre las figuras más importantes del pop actual. A lo largo de su carrera, recibió un Premio Gardel y dos nominaciones como "Mejor Álbum Nuevo Artista Pop". Su último trabajo, "Salvando las distancias", ha sido un éxito rotundo. El álbum, que también fue nominado a los Premios Gardel 2025 como Mejor álbum Pop / Rock, incluye hits como "Para Siempre" junto a Soledad, el clásico "Sálvame", "La Amistad" y "Cositas".

Benjamín Amadeo, uno de los artistas pop que ha logrado su consagración.

Benjamín Amadeo en Mendoza

El show en Mendoza forma parte del último tramo de su exitosa gira, que lo llevó a agotar localidades en el Gran Rex, Vorterix y el Konex en Buenos Aires. Amadeo también realizó conciertos en toda Argentina, Uruguay, Paraguay y Europa, tocando en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, y Ámsterdam.

Además de su carrera musical, Benjamín Amadeo es uno de los conductores del exitoso programa "Soñé que volaba" de Olga, consolidándose como un artista polifacético y de gran llegada al público.

Su música supera los 150 millones de reproducciones en Spotify y sus videos acumulan más de 70 millones de vistas en YouTube. Ha compartido escenario con grandes artistas internacionales como Ed Sheeran, Norah Jones, y Camilo, y ha colaborado en canciones con Miranda!, Los Auténticos Decadentes, y Pericos, entre otros.

Este show es una oportunidad para disfrutar en vivo de los grandes éxitos que han marcado su carrera y que han consolidado a Benjamín Amadeo como uno de los referentes del pop de su generación y un artista de probado talento.

