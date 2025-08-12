Confirmado: Benjamín Amadeo aterriza en Mendoza

Benjamín Amadeo se ha ganado un lugar de privilegio entre las figuras más importantes del pop actual. A lo largo de su carrera, recibió un Premio Gardel y dos nominaciones como "Mejor Álbum Nuevo Artista Pop". Su último trabajo, "Salvando las distancias", ha sido un éxito rotundo. El álbum, que también fue nominado a los Premios Gardel 2025 como Mejor álbum Pop / Rock, incluye hits como "Para Siempre" junto a Soledad, el clásico "Sálvame", "La Amistad" y "Cositas".

Benjamín Amadeo en Mendoza

El show en Mendoza forma parte del último tramo de su exitosa gira, que lo llevó a agotar localidades en el Gran Rex, Vorterix y el Konex en Buenos Aires. Amadeo también realizó conciertos en toda Argentina, Uruguay, Paraguay y Europa, tocando en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, y Ámsterdam.