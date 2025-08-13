Periodistán llega al Julio Le Parc para compartir sus viajes alrededor del mundo

Con anécdotas, curiosidades y reflexiones, la propuesta busca también acercar realidades del mundo que suelen quedar fuera de la agenda mediática.

La cita es este jueves, a las 21, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, y las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.

Desde 2018 que Fernando Duclos decidió recorrer aquellos lugares que no están en el itinerario común de un viajero, y así ya tiene en su lomo tres libros publicados: Crónicas Africanas, Periodistán: Un argentino en la ruta de la seda y Periodistán: un viaje a la India de carne y hueso.

Un proyecto periodístico autogestivo

Desde las redes sociales, este periodista llevó a cientos de miles de lectores historias que encontró en su viaje por los países de la Ruta de la Seda, desde los Balcanes y las ex repúblicas soviéticas de Asia Central hasta el nudo musulmán de Irán, Afganistán y la Península Arábiga.

Justamente, este proyecto periodístico autogestivo que nació en 2019 a partir de su mencionado viaje por la Ruta de la Seda ha llevado a Fernando Duclos a, por ejemplo, alcanzar la cifra de 229.000 seguidores en Twitter, lo que demuestra el interés del público por lo que realiza.