Este jueves

Periodistán llega al Julio Le Parc para compartir sus viajes alrededor del mundo

Fernando Duclos, más conocido como Periodistán, presenta "El mundo sin filtro" este jueves 14 de agosto, a las 21, en el Espacio Cultural Julio Le Parc. ¿Cómo conseguir las entradas?

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Fernando Duclos realiza viajes por aquellos lugares que no están en el itinerario común de un viajero

Fernando Duclos realiza viajes por aquellos lugares que no están en el itinerario común de un viajero

"El mundo sin filtro" es el relato en primera persona de los grandes viajes de Fernando Duclos, mejormente conocido como Periodistán, y tendrá lugar el próximo jueves 14 de agosto, a las 21, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

El periodista argentino reunirá a su público en una noche que promete descubrir de todo: historia y sociedad, pero sobre todo las mejores anécdotas y curiosidades de sus viajes por distintos países.

periodistan, viajes.jpg
Periodistán llega a Mendoza para compartir sus experiencias alrededor del mundo

Periodistán llega a Mendoza para compartir sus experiencias alrededor del mundo

Periodistán llega a Mendoza para presentar "El mundo sin filtro"

Después de mirar con otros ojos a esas sociedades diferentes a la nuestra y con el objetivo de ayudarnos a comprender sus historias, sus pasiones y sus conflictos desde otro lugar, Periodistán llega a Mendoza en una charla que promete hacer viajar al espectador sin moverse de su asiento.

Con anécdotas, curiosidades y reflexiones, la propuesta busca también acercar realidades del mundo que suelen quedar fuera de la agenda mediática.

La cita es este jueves, a las 21, en la Sala Vilma Rúpolo del Espacio Cultural Julio Le Parc, Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén, y las entradas están disponibles en www.entradaweb.com.

Embed - PERIODISTAN el show - EL MUNDO SIN FILTRO.

Desde 2018 que Fernando Duclos decidió recorrer aquellos lugares que no están en el itinerario común de un viajero, y así ya tiene en su lomo tres libros publicados: Crónicas Africanas, Periodistán: Un argentino en la ruta de la seda y Periodistán: un viaje a la India de carne y hueso.

Un proyecto periodístico autogestivo

Desde las redes sociales, este periodista llevó a cientos de miles de lectores historias que encontró en su viaje por los países de la Ruta de la Seda, desde los Balcanes y las ex repúblicas soviéticas de Asia Central hasta el nudo musulmán de Irán, Afganistán y la Península Arábiga.

Justamente, este proyecto periodístico autogestivo que nació en 2019 a partir de su mencionado viaje por la Ruta de la Seda ha llevado a Fernando Duclos a, por ejemplo, alcanzar la cifra de 229.000 seguidores en Twitter, lo que demuestra el interés del público por lo que realiza.

