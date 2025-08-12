Inicio Espectáculos ECA
Desde el 22 de agosto

"Vos, nosotros & los otros", una muestra de afiches sobre los vínculos de las personas en nuestra época y sociedad

La propuesta tendrá lugar en el Espacio de Arte Contemporáneo a lo largo de todo un mes, con entrata gratuita

Durante un mes se podrá disfrutar en el ECA esta muestra de afiches.

El sistema gráfico que podrá verse hasta el 22 de septiembre se desarrolló como trabajo práctico durante el presente ciclo lectivo 2025 en la Cátedra de Diseño Gráfico 3, perteneciente a cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. La asignatura está constituida por cuatro docentes, dos adscriptos y los afiches fueron realizados por estudiantes avanzados.

Afiche muestra en ECA a partir del 22 de agosto 2025
Afiche que podrá verse desde el viernes 22 en el ECA.

La muestra tiene la intención de sorprender al espectador ya que se va a encontrar, frente a él, a sujetos cotidianos que, atravesados por sus propias historias, nos interpelan con sus relatos. A través del diseño emocional y diseño social, se contarán historias de vida cotidianas, próximas y emocionales.

Diseño emocional: la intención es que los destinatarios descubran sentimientos y reconozcan en el diseño la posibilidad de transitar por una experiencia.

Diseño social: visibilizar, cuestionar y eventualmente mejorar modos de hacer contemporáneos. Es intención del presente proyecto sensibilizar sobre algunas realidades que son próximas, pero con frecuencia invisibles.

Siguiendo con la temática de “Vos, nosotros & los otros”, con un total de 46 afiches, el evento de inauguración, consiste en una experiencia inmersiva, en el cual se va a invitar al público a reflexionar y a meditar sobre los diferentes vínculos que existen en la sociedad, disfrutando así la experiencia, siendo parte de un evento libre y gratuito de producción cultural enmarcado en el diseño de Mendoza.

Así será la muestra

Compuesta por 46 afiches con las siguientes características:

  • Tamaño: 60 × 60 cm.
  • Imagen fotográfica en escala de grises de la/s persona/s que cuentan su historia, a partir de la información y búsqueda generada por los estudiantes.
  • La colección fue impresa en alta calidad y cada afiche está montado sobre soporte rígido.

Como resultado, la muestra manifestó la enorme capacidad de los estudiantes frente al desafío de encontrar y contar, a través del diseño, historias de vida cotidianas, próximas y emocionales.

Afiche muestra en ECA a partir del 22 de agosto 2025 1
La muestra estará abierta hasta el 22 de septiembre.

La colección confirmó un alto nivel de proyecto en términos de poética, retórica y subjetividad emocional.

El trabajo cuidadoso sobre los aspectos gráficos y tipográficos integran un sistema coherente, sin ambigüedades en su interpretación y con una calidad uniforme.

La muestra sorprende al espectador por encontrar, frente a sí, a sujetos cotidianos que, atravesados por sus propias historias, interpelan al público con sus relatos.

Algunas de las historias mencionadas relatan aspectos de la vida de:

  • Relación padres e hijos, hermanos.
  • Parejas, triejas, amigos, relaciones amorosas o tóxicas...
  • Fanáticos, personas que ejercen la prostitución, etc.

