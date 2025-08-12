"Vos, nosotros & los otros", una muestra de afiches sobre los vínculos de las personas en nuestra época y sociedad

Diseño emocional: la intención es que los destinatarios descubran sentimientos y reconozcan en el diseño la posibilidad de transitar por una experiencia.

Diseño social: visibilizar, cuestionar y eventualmente mejorar modos de hacer contemporáneos. Es intención del presente proyecto sensibilizar sobre algunas realidades que son próximas, pero con frecuencia invisibles.

Siguiendo con la temática de “Vos, nosotros & los otros”, con un total de 46 afiches, el evento de inauguración, consiste en una experiencia inmersiva, en el cual se va a invitar al público a reflexionar y a meditar sobre los diferentes vínculos que existen en la sociedad, disfrutando así la experiencia, siendo parte de un evento libre y gratuito de producción cultural enmarcado en el diseño de Mendoza.

Así será la muestra

Compuesta por 46 afiches con las siguientes características:

Tamaño: 60 × 60 cm.

Imagen fotográfica en escala de grises de la/s persona/s que cuentan su historia, a partir de la información y búsqueda generada por los estudiantes.

La colección fue impresa en alta calidad y cada afiche está montado sobre soporte rígido.

Como resultado, la muestra manifestó la enorme capacidad de los estudiantes frente al desafío de encontrar y contar, a través del diseño, historias de vida cotidianas, próximas y emocionales.

Afiche muestra en ECA a partir del 22 de agosto 2025 1 La muestra estará abierta hasta el 22 de septiembre.

La colección confirmó un alto nivel de proyecto en términos de poética, retórica y subjetividad emocional.

El trabajo cuidadoso sobre los aspectos gráficos y tipográficos integran un sistema coherente, sin ambigüedades en su interpretación y con una calidad uniforme.

La muestra sorprende al espectador por encontrar, frente a sí, a sujetos cotidianos que, atravesados por sus propias historias, interpelan al público con sus relatos.

Algunas de las historias mencionadas relatan aspectos de la vida de: