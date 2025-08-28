El gobernador Alfredo Cornejo autorizó este jueves 28 de agosto el aumento salarial para los trabajadores del Régimen 15, que contempla a enfermeros y a empleados de la administración central, representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El gremio no avaló la mejora en el proceso de negociación y convocó a un plan de lucha, en contra de la reforma del Estatuto del Empleado Público, que se discute en la Legislatura.
Alfredo Cornejo otorgó aumentos salariales por decreto a estatales, pese al rechazo de ATE
El gobernador formalizó los incrementos en los haberes del Régimen 15. ATE dio por fracasada la paritaria y anunció un plan de lucha