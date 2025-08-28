Inicio Política Alfredo Cornejo
Alfredo Cornejo otorgó aumentos salariales por decreto a estatales, pese al rechazo de ATE

El gobernador formalizó los incrementos en los haberes del Régimen 15. ATE dio por fracasada la paritaria y anunció un plan de lucha

ATE

ATE, el gremio de los empleados de la salud y administración central, había rechazado el aumento salarial ofrecido por el Gobierno.

El gobernador Alfredo Cornejo autorizó este jueves 28 de agosto el aumento salarial para los trabajadores del Régimen 15, que contempla a enfermeros y a empleados de la administración central, representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El gremio no avaló la mejora en el proceso de negociación y convocó a un plan de lucha, en contra de la reforma del Estatuto del Empleado Público, que se discute en la Legislatura.

La novedad se conoció en las primeras horas de esta jornada, a través del Decreto 1815.

El aumento para los estatales representados por ATE

El aumento para los trabajadores de la salud y de la administración central consta del 3% para septiembre y otro 3% para noviembre.

Cornejo tomó la determinación de mejorar los salarios, pese a las negativas de ATE de acordar esos valores por considerarlos insuficientes.

ate macho paritarias.jpg
Las negociaciones salariales habían quedado estancadas con ATE.

Las reuniones paritarias comenzaron en junio y se extendieron hasta la semana pasada, sin llegar a ningún tipo de entendimiento.

El decreto que deberá ser refrendado por la Legislatura de Mendoza, también introduce cambios en el Adicional de Mayor Horario Personal Sanidad, que se calculará con una nueva fórmula.

Cornejo fundamenta en el decreto que estos aumentos se establecieron, en función de la recaudación de la provincia y la inflación.

