Alfredo Cornejo otorgó aumentos salariales por decreto a estatales, pese al rechazo de ATE

Cornejo tomó la determinación de mejorar los salarios, pese a las negativas de ATE de acordar esos valores por considerarlos insuficientes.

ate macho paritarias.jpg Las negociaciones salariales habían quedado estancadas con ATE.

Las reuniones paritarias comenzaron en junio y se extendieron hasta la semana pasada, sin llegar a ningún tipo de entendimiento.

El decreto que deberá ser refrendado por la Legislatura de Mendoza, también introduce cambios en el Adicional de Mayor Horario Personal Sanidad, que se calculará con una nueva fórmula.

Cornejo fundamenta en el decreto que estos aumentos se establecieron, en función de la recaudación de la provincia y la inflación.