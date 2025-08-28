Inicio Política Luis Petri
Boletín oficial

Luis Petri anunció la "Operación Presidente Julio Argentino Roca" para militarizar la frontera en Salta

El ministro de Defensa informó el despliegue de las Fuerzas Armadas y de seguridad hasta el 15 de diciembre en Salta

Por UNO
El ministro Luis Petri dispuso desplegar las fuerzas de seguridad nacionales y locales en un sector de la frontera en Salta.

El ministro Luis Petri dispuso desplegar las fuerzas de seguridad nacionales y locales en un sector de la frontera en Salta.

Foto: Cuenta de X de Luis Petri

El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció el despliegue militar en un sector de la frontera en Salta para mejorar el monitoreo, control territorial y apoyo logístico. La decisión se enmarca en la "Operación Presidente Julio Argentino Roca" y se focalizará en el norte y en el noreste de la provincia.

Para esto el mendocino que aspira a volver al Congreso, dispuso una coordinación entre las Fuerzas Armadas, la Policía Federal y la policía de Salta. Será desde este miércoles hasta el 15 de diciembre.

La medida se publicó este jueves en el Boletín Oficial.

Luis Petri-Fuerzas Armadas.jpg
Luis Petri en una recorrida con integrantes de las Fuerzas Armadas.

Luis Petri en una recorrida con integrantes de las Fuerzas Armadas.

La medida tiene como objetivo resguardar a las poblaciones fronterizas, mejorar el control y el monitoreo del territorio nacional.

Luis Petri se encuentra iniciando la campaña electoral para llegar al Congreso de la Nación como diputado.

Petri se afilió a la Libertad Avanza, casi al mismo tiempo, que se constituyera la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Temas relacionados:

Te puede interesar