Luis Petri anunció la "Operación Presidente Julio Argentino Roca" para militarizar la frontera en Salta

El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció el despliegue militar en un sector de la frontera en Salta para mejorar el monitoreo, control territorial y apoyo logístico. La decisión se enmarca en la "Operación Presidente Julio Argentino Roca" y se focalizará en el norte y en el noreste de la provincia.
