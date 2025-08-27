ATE convocó a asambleas con retención de tareas y huelga para la primera semana de septiembre

asamblea ate1 Importante concurrencia en la asamblea de ATE. Foto: gentileza ATE

El plan de lucha de ATE

"Contra la reforma laboral, vamos a realizar asambleas, retención de servicios y huelga en todos los sectores", anunció ATE en un comunicado.

Lo que informó la asociación gremial es que "tras el rechazo de las propuestas paritarias en todos los sectores estatales de trabajo que representamos y un firme repudio a la reforma laboral que impulsa el Gobierno, la asamblea general de delegados y congresales resolvió profundizar las medidas de acción directa en toda la provincia".

“Rechazamos esta reforma laboral que impulsa Alfredo Cornejo porque recorta derechos y conquistas históricas de los trabajadores de todos los sectores. Es algo ilegal e inconstitucional”, apuntó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza y agregó: “La vamos a recurrir con acciones legales y gremiales, y la vamos a pelear en las calles”.

Existe una discriminación total hacia los trabajadores de la salud, porque no nos quieren dar los mismos incentivos que se acordaron para gran parte de la Administración Central, que encima se colgaron de eso los salarios del Gobierno. El Poder Ejecutivo nos ha extorsionado para que firmemos la reforma laboral en el los regímenes 05 y 15. De lo contrario no tendremos aumento salarial

Roberto Macho.jpg Roberto Macho, secretario general de ATE. Foto: archivo

Macho habló de extorsiones

Macho detalló: "Todo nuestro reclamo se verá reflejado en la lucha colectiva que desarrollaremos en las calles: miércoles 3 y jueves 4 de septiembre, asambleas con retención de servicios y huelga en todos los sectores estatales de la provincia, respetando las guardias mínimas, con atención como días domingos o feriados en los efectores sanitarios. inclusive registros civiles".

El titular de ATE también manifestó que "no tenemos nada que temerle a este gobierno: tiene que sacar de la mesa la reforma laboral, presentar una propuesta salarial digna, sin discriminación, pasar a planta a los más de 2.300 trabajadores contratados y prestadores que el Poder Ejecutivo mantiene precarizados y reconocer a los licenciados en enfermería”.

Finalmente elevó el tono de voz para exclamar. "No me extorsionen más, no me aprieten más. Eso le voy a decir al gobernador. Recibí amenazas, que ya las tiene el abogado y que se van a denunciar y difundir. Resulta que Cornejo lleva 30 años viviendo del Estado y ahora lo quiere reformar", cerró el titular de ATE.