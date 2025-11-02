El CUC comunicó que este lunes no habrá clases por la tragedia en la que murió uno de sus estudiantes

accidente-vial-parque-general-san martín- editadaaaa El auto Volkswagen Up que conducía la mujer de 82 años, responsable de atropellar a los dos chicos frente al Mendoza Tenis Club.

"La rectora de la UNCUYO, Esther Sanchez; el vicerrector, Gabriel Fidel; el secretario Académico, Julio Aguirre; el director y la vicedirectora del CUC, Gustavo Ciancio y Silvina Bonfanti, decretaron tres días de duelo y banderas a media asta por el trágico accidente que cobró la vida de un estudiante de primer año de la escuela y graves heridas en otro", dijeron desde la casa de altos estudios.

La tragedia que sacudió a Mendoza

Dos menores fueron atropellados este sábado cerca del mediodía cuando cruzaban la calle Boulogne Sur Mer desde el parque San Martín hacia la Quinta Sección, entre Clark y Manuel A. Sáez, en Ciudad. Uno de ellos, de apenas 13 años, falleció en el lugar y el otro está gravemente herido, según informaciones de la Policía.

Los chicos fueron embestidos por una mujer de 82 años que conducía un Volkswagen Up blanco quien, aparentemente, habría cruzado el semáforo en rojo.

Cerca de las 14, los padres del menor fallecido se encontraban en la calle Boulogne Sur Mer en estado de shock. Mientras tanto, la Policía y personal del Ministerio Público Fiscal realizaban mediciones y la investigación continuaba. El cuerpo del menor no había sido retirado de la transitada arteria, ya que aún se estaba llevando adelante la pericia.

En cuanto a la mujer que atropelló a los menores, las dudas en el lugar tenían que ver con que si había cruzado o no el semáforo en rojo, ya que algunos testigos decían que no lo había hecho así. De todas maneras, sobre la vereda sur de la calle hay una cámara de seguridad que podrá aclarar esta situación.