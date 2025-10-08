Inicio Política Hospital Notti
Infraestructura sanitaria

El Gobierno oficializó la licitación para construir el Centro Ambulatorio del Hospital Humberto Notti

Se publicaron los pliegos para la licitación de un Centro Ambulatorio del Hospital Notti. El 22 de octubre hay una visita de los interesados al nosocomio

Por UNO
El Gobierno oficializó la licitación para el Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Notti. 

El Gobierno oficializó la licitación para el Centro Ambulatorio del Hospital Pediátrico Notti. 

Foto: Render del Centro Ambulatorio del Hospital Notti / Gobierno de Mendoza

La convocatoria se conoció en una publicación del Boletín Oficial.

La obra, anunciada la semana pasada por el gobernador Alfredo Cornejo, tiene un presupuesto de $27.237.000.000,00.

hospital notti obra publica render
Los interesados en la construcción de una obra para el hospital Notti deberán realizar una visita a las instalaciones el próximo 22 de octubre.

Los interesados en la construcción de una obra para el hospital Notti deberán realizar una visita a las instalaciones el próximo 22 de octubre.

Apertura de sobres para el Centro Ambulatorio del Notti

De acuerdo a la resolución el próximo 19 de noviembre a las 10, se realizará la recepción y apertura de los sobres.

La documentación respectiva, podrá ser consultada y descargada por los interesados en Página WEB del Gobierno de la Provincia de Mendoza https://www.mendoza.gov.ar/compras/mendoza-compra/. (CUC 040. ESTADO: todas) a partir de las cuarenta y ocho (48) horas de la publicación y solicitar el certificado de entrega de documentación (adquisición de pliegos) al correo electrónico [email protected]

La recepción de sobres para la presente licitación se realizará en la oficina de Licitaciones sita en Casa de Gobierno, Cuerpo Central, 8vo. piso, todos los días de 8 a 10.

hospital notti niños obra publica render

Cómo será la obra en el Hospital Notti

El Ministerio de Salud licitó la construcción de un Centro Ambulatorio que tendrá 12.700 m2 y se ubicará sobre avenida Bandera de los Andes y la lateral del Acceso Este, de Guaymallén.

El Ministerio de Salud agregó que la obra tiene un plazo de ejecución de 540 días y el edificio contará con 5 niveles: subsuelo, planta baja, primer y segundo piso.

“La obra permitirá reordenar los servicios actuales y concentrar en un mismo edificio los consultorios especializados, hoy dispersos en distintos sectores e incluso en edificios externos alquilados”, explicaron.

En el centro ambulatorio del hospital Notti funcionarán, además, gabinetes de diagnóstico, servicios de rehabilitación, oncología y hospital de día.

“Además, será pionero en la Argentina al incorporar aisladores sísmicos, una tecnología que garantiza que el hospital siga funcionando aún después de un terremoto severo”, expresó Cornejo.

Temas relacionados:

Te puede interesar