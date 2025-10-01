Cornejo y Montero anunciaron la construcción en el hospital Notti de un centro ambulatorio

hospital notti niños obra publica render Una de las gráficas que dio a conocer el Gobierno sobre el nuevo edificio del hospital Notti.

Qué atenderá el nuevo edificio del hospital Notti

Tras el anuncio que el gobernador y el ministro hicieron por redes sociales, el Ministerio de Salud agregó que la obra tiene un plazo de ejecución de 540 días y el edificio contará con 5 niveles: subsuelo, planta baja, primer y segundo piso.

“La obra permitirá reordenar los servicios actuales y concentrar en un mismo edificio los consultorios especializados, hoy dispersos en distintos sectores e incluso en edificios externos alquilados”, explicaron.

En el centro ambulatorio del hospital Notti funcionarán, además, gabinetes de diagnóstico, servicios de rehabilitación, oncología y hospital de día.

“Además, será pionero en la Argentina al incorporar aisladores sísmicos, una tecnología que garantiza que el hospital siga funcionando aún después de un terremoto severo”, expresó Cornejo.

hospital notti obra publica render La fachada del centro ambulatorio del hospital Notti, que se espera que esté en funcionamiento en 2027.

“Con este paso y con las intervenciones que ya están en marcha en cirugía cardiovascular, neurocirugía y trasplante pediátrico, seguimos consolidando al Notti como un pilar de la salud infantil en Mendoza y la región”, dijo.

Aisladores sísmicos en el centro ambulatorio del hospital Notti

El Gobierno de Mendoza destacó que el diseño del nuevo edificio del hospital de niños contará con parasoles para control solar, terrazas preparadas para la instalación de paneles fotovoltaicos y calefones solares, y sistemas de climatización VRF de bajo consumo.

Además, como diferencial, anunció que implementarán aisladores sísmicos de base, una tecnología de vanguardia aplicada por primera vez en un hospital público de la Argentina.

Según explicaron, estos dispositivos desacoplan el movimiento del suelo de la estructura del edificio, reduciendo drásticamente el impacto de un sismo y asegurando la operatividad plena del hospital aun después de un terremoto severo.

“La construcción del centro ambulatorio en el hospital Notti es una decisión estratégica que consolida al hospital pediátrico más importante del oeste argentino”, resaltó el ministro de Salud, Rodolfo Montero.