Inicio Política Manuel Adorni
Para la familia militar

Manuel Adorni anunció un programa de beneficios para las Fuerzas Armadas con descuentos de hasta el 50%

La medida que detalló Manuel Adorni, oficializada en el Boletín Oficial, fue presentada como un acto de reivindicación histórica para las Fuerzas Armadas

Por UNO
El programa de beneficios incluye a los veteranos de Malvinas y a su familia.

El programa de beneficios incluye a los veteranos de Malvinas y a su familia.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles la creación de un nuevo programa de beneficios para todo el personal del sistema de Defensa Nacional, que incluye descuentos de hasta el 50% en una amplia gama de rubros y que alcanzará a un universo de un millón de personas.

La medida, que beneficia a las Fuerzas Armadas y que fue oficializada en el Boletín Oficial, se presentó como un acto de reivindicación histórica.

"Durante décadas, nuestras fuerzas fueron humilladas, maltratadas, olvidadas, destinadas a servir en el peor de los mundos. Este Gobierno abraza a quienes arriesgan su vida para salvar la de sus compatriotas”, afirmó Adorni durante su conferencia de prensa en Casa Rosada.

veteranos-malvinas-IV Brigada-parche-san julian.jpg
El plan de beneficios incluye un universo de 1.000.000 de personas, detall&oacute; el vocero presidencial Manuel Adorni.

El plan de beneficios incluye un universo de 1.000.000 de personas, detalló el vocero presidencial Manuel Adorni.

Un millón de beneficiarios y costo cero para el Estado

El nuevo Programa Familia Militar está destinado a un amplio universo que incluye a militares en actividad y retirados, personal civil, reservistas, veteranos de Malvinas y familiares de caídos en cumplimiento del deber.

Según supo Noticias Argentinas, el programa funcionará a través de una plataforma digital y ofrecerá descuentos en colegios, universidades, tiendas de ropa, artículos del hogar, hoteles, supermercados y gimnasios, entre otros.

Adorni fue enfático al aclarar que la iniciativa se implementa mediante una “articulación público-privada”, lo que significa que el costo “será íntegramente absorbido por el sector privado”, sin generar gastos para el Estado.

Reivindicación y reconocimiento

El vocero presidencial enmarcó el anuncio en una política de reconocimiento a las Fuerzas Armadas. "Solo puede considerarse digno aquel país que respeta y admira a sus Fuerzas Armadas”, sostuvo Adorni, quien adelantó que el ministro de Defensa, Luis Petri, brindará más detalles en las próximas horas.

La Resolución 807/2025, publicada este miércoles, formaliza la creación del programa, cuyo objetivo es "garantizar el acceso a beneficios y descuentos exclusivos” para fortalecer el bienestar integral de la comunidad de Defensa, incluyendo de manera expresa a los Veteranos de Malvinas “como parte inseparable” de dicho reconocimiento histórico.

Fuente: Noticias Argentinas

Temas relacionados:

Te puede interesar