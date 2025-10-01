Manuel Adorni anunció un programa de beneficios para las Fuerzas Armadas con descuentos de hasta el 50%

veteranos-malvinas-IV Brigada-parche-san julian.jpg El plan de beneficios incluye un universo de 1.000.000 de personas, detalló el vocero presidencial Manuel Adorni. Foto: archivo

Un millón de beneficiarios y costo cero para el Estado

El nuevo Programa Familia Militar está destinado a un amplio universo que incluye a militares en actividad y retirados, personal civil, reservistas, veteranos de Malvinas y familiares de caídos en cumplimiento del deber.

Según supo Noticias Argentinas, el programa funcionará a través de una plataforma digital y ofrecerá descuentos en colegios, universidades, tiendas de ropa, artículos del hogar, hoteles, supermercados y gimnasios, entre otros.

Adorni fue enfático al aclarar que la iniciativa se implementa mediante una “articulación público-privada”, lo que significa que el costo “será íntegramente absorbido por el sector privado”, sin generar gastos para el Estado.

Reivindicación y reconocimiento

El vocero presidencial enmarcó el anuncio en una política de reconocimiento a las Fuerzas Armadas. "Solo puede considerarse digno aquel país que respeta y admira a sus Fuerzas Armadas”, sostuvo Adorni, quien adelantó que el ministro de Defensa, Luis Petri, brindará más detalles en las próximas horas.

La Resolución 807/2025, publicada este miércoles, formaliza la creación del programa, cuyo objetivo es "garantizar el acceso a beneficios y descuentos exclusivos” para fortalecer el bienestar integral de la comunidad de Defensa, incluyendo de manera expresa a los Veteranos de Malvinas “como parte inseparable” de dicho reconocimiento histórico.

Fuente: Noticias Argentinas