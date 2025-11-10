Calvente explicó los motivos del corte por 4 meses de Bandera de Los Andes frente al hospital Notti

Marcos Calvente corte de Bandera de Los Andes El intendente Marcos Calvente dio detalles de la obra por la que calle Bandera de Los Andes estará cortada por 4 meses.

"Le pedimos paciencia a los vecinos. Es una obra que en total con todas las intervenciones va a llevar cerca de un año, pero el corte sobre Bandera de los Andes tenemos contemplado que se realice en 4 meses. Así que pensamos que en marzo ya se vuelve al tránsito normalmente en este tramo de calle Bandera de Los Andes entre Sarmiento y Artigas", precisó el intendente.

Y sumó que probablemente en poco más de un mes y medio o a lo sumo dos meses, en medio de la época de vacaciones escolares, también se cortará calle Sarmiento, otra arteria que tiene un importante flujo vehicular.

Mejorar calles internas para que soporten los desvíos del Acceso Este

Calvente admitió que su premura para mejorar la calle Bandera de los Andes primero y Sarmiento después obedece a que sabe que los primeros meses del 2026 comenzarán las reformas del Acceso Este, que incluirán cortes totales por lo que el tránsito se desviará a esas arterias internas de Guaymallén.

Obra Notti La obra de calle Bandera de Los Andes supone mejoras en la calzada, en las veredas, nuevo drenajes y la renovación de la iluminación.

"Teníamos esa premisa de diseño, ejecutar esta intervención antes de que se produzcan los desvíos, gracias a la obra del Acceso Este", reconoció y puntualizó que también habrá cortes parciales en calle Sarmiento y en Artigas para realizar modificaciones puntuales que finalizarían a fines de mayo próximo.

Cómo será la obra de Bandera de Los Andes

Los trabajos previstos en Bandera de Los Andes incluyen la renovación de la calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil urbano y la eliminación de desniveles que harán más fluida la circulación peatonal.

También se renovarán cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas, así como se ejecutarán mejoras en los drenajes urbanos próximos al hospital, con el fin de evitar desbordes.

Además, se construirán nuevos apeaderos (mejorando zonas de espera y accesibilidad para los usuarios del transporte público), nuevos puentes vehiculares y peatonales, y se realizará el cambio de luminarias a tecnología LED.

Se incorporará forestación con especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima, de bajo requerimiento hídrico.