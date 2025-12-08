Inicio Policiales detenido
El ingenio siempre se supera para ocultar droga: detenidos infraganti con un gran cargamento

Dos muchachos no tuvieron mejor idea que trasladar una enorme cantidad de droga en un lugar insólito, pero la jugada les salió mal y fueron detenidos

Por Miguel Guayama [email protected]
Los muchachos detenidos dialogan con el gendarme a cargo del procedimiento.

Dos hombres fueron detenidos en la provincia de Corrientes porque llevaban 30 paquetes, con un total de 13 kilos, de marihuana, ocultos dentro del tanque de combustible del auto en que viajaban desde Misiones hacia la provincia de Buenos Aires.

En base a la información de Gendarmería Nacional, los efectivos del Escuadrón 7 “Paso de los Libres” realizaban un control de ruta, cuando un perro detector marcó la presencia de droga en la zona del asiento trasero del auto detenido, un Volkswagen Gold Trend.

Ante la alerta, los gendarmes abrieron el tanque y encontraron los bultos sellados y sumergidos en el combustible. Los estupefacientes secuestrados (marihuana) alcanzaron un total de 13,2 kilos de cannabis.

Detenidos: incautaron el vehículo y dinero

Además, fue incautado el vehículo, más de $2 millones y medio y 143 mil guaraníes, mientras que los ocupantes quedaron detenidos y a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Drogas.

Ocultar droga en el tanque de nafta de algún auto o camión, es una de las modalidades más sorprendentes que usan los traficantes de estupefacientes.

