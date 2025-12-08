El ingenio siempre se supera para ocultar droga: detenidos infraganti con un gran cargamento

En base a la información de Gendarmería Nacional, los efectivos del Escuadrón 7 “Paso de los Libres” realizaban un control de ruta, cuando un perro detector marcó la presencia de droga en la zona del asiento trasero del auto detenido, un Volkswagen Gold Trend.

Ante la alerta, los gendarmes abrieron el tanque y encontraron los bultos sellados y sumergidos en el combustible. Los estupefacientes secuestrados (marihuana) alcanzaron un total de 13,2 kilos de cannabis.