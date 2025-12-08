Dos hombres fueron detenidos en la provincia de Corrientes porque llevaban 30 paquetes, con un total de 13 kilos, de marihuana, ocultos dentro del tanque de combustible del auto en que viajaban desde Misiones hacia la provincia de Buenos Aires.
El ingenio siempre se supera para ocultar droga: detenidos infraganti con un gran cargamento
Dos muchachos no tuvieron mejor idea que trasladar una enorme cantidad de droga en un lugar insólito, pero la jugada les salió mal y fueron detenidos
En base a la información de Gendarmería Nacional, los efectivos del Escuadrón 7 “Paso de los Libres” realizaban un control de ruta, cuando un perro detector marcó la presencia de droga en la zona del asiento trasero del auto detenido, un Volkswagen Gold Trend.
Ante la alerta, los gendarmes abrieron el tanque y encontraron los bultos sellados y sumergidos en el combustible. Los estupefacientes secuestrados (marihuana) alcanzaron un total de 13,2 kilos de cannabis.
Detenidos: incautaron el vehículo y dinero
Además, fue incautado el vehículo, más de $2 millones y medio y 143 mil guaraníes, mientras que los ocupantes quedaron detenidos y a disposición de la Justicia por infracción a la Ley de Drogas.
Ocultar droga en el tanque de nafta de algún auto o camión, es una de las modalidades más sorprendentes que usan los traficantes de estupefacientes.