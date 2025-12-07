Detenido por fracturarle el brazo a su bebé de 6 meses y golpear a su pareja

Tras el violento episodio de violencia de género, el agresor “arrojó a la mujer al piso y continuó agrediéndola”, logrando la víctima escapar de la vivienda para pedir auxilio. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar, constataron la gravedad de las heridas y trasladaron al pequeño al centro médico para su atención inmediata.

Luego de la denuncia, la Justicia libró una orden de detención contra el hombre, quien se dio a la fuga antes de la llegada de los efectivos policiales. Voceros del caso confirmaron, en ese momento, que el hombre “sería consumidor de estupefacientes”, lo que motivó a los equipos policiales a comenzar su búsqueda en distintos sectores de la ciudad y alrededores.

hospital-niños-cordoba-detenido

Finalmente, la aprehensión tras la agresión a la mujer y bebé, ocurrió en la intersección del bulevar Del Carmen y Deán Funes, en barrio Alto Alberdi. El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de 4° turno, a cargo de la Dra. Romina Lencina.