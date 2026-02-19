Este domingo 22 de febrero de 2026 una parte de Mendoza vuelve a las urnas ya que se llevarán a cabo las elecciones de los municipios que desdoblaron, lo que significa que estos departamentos decidieron separar su votación de las elecciones provinciales y nacionales que ocurrieron el 26 de octubre del año pasado. ¿Dónde voto?
Elecciones del domingo 22 de febrero en Mendoza: cómo consultar dónde voto
El domingo 22 de febrero de 2026 hay elecciones en seis departamentos de Mendoza y la Junta Electoral ya informó dónde vota cada ciudadano. Cómo consultar
Las elecciones del 22 de febrero en Mendoza permitirán renovar la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes en los departamentos de Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Además, en tierras sanrafaelinas se eligen 24 convencionales municipales.
Dónde voto en las elecciones del 22 de febrero en Mendoza
Para saber donde votar en las elecciones del domingo 22 de febrero en Mendoza ya podés consultar el lugar exacto en el sitio oficial de la Junta Electoral de la provincia: padron.mendoza.gov.ar. El sistema permite consultar los siguientes datos:
- Escuela de votación
- Dirección del colegio
- Número de mesa y el orden en el padrón
El trámite es simple ya que solo hay que ingresar el número de DNI sin puntos en el recuadro blanco y presionar el botón "Buscar" de fondo azul.
- Escriba su número de documento sin separador de miles. Ej.: 11222333
- Presione el botón "Buscar"
Qué se vota en los seis departamento de Mendoza que desdoblaron
- La Paz renueva la mitad de su Concejo Deliberante en esta elección, es decir, 5 concejales.
- En Luján de Cuyo se eligen 6 concejales.
- Maipú elegirá 6 concejales para la renovación de la mitad del Concejo Deliberante.
- En Rivadavia el Concejo Deliberante que renueva 5 concejales.
- El Concejo Deliberante sanrafaelino se renueva al 50%, es decir que se eligen 6 concejales. También 24 convencionales municipales.
- En el departamento de Santa Rosa se renuevan 5 concejales.