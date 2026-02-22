Elecciones de concejales: la alianza de Cornejo y Milei le arrebata el triunfo en San Rafael a los hermanos Félix

Pasadas las 20.40, según lo que se publicaba en la página oficial de resultados de las elecciones de concejales y con más del 84% de las mesas sanrafaelinas escrutadas, la UCR y los libertarios habían cosechado el 39,44% de los votos, mientras que la boleta oficialista de los alfiles de Omar Félix tenían el 37,74% de los sufragios.

omar felix san rafael El intendente de San Rafael, Omar Félix salió a marcar que la diferencia de los opositores era ínfima y que su lista para convencionales constituyentes se imponía por más 2.800 votos.

Tan pareja era la elección que el mismo intendente, Omar Félix, salió al aire por radio Nihuil y marcó que según sus registros la lista opositora se imponía por menos de un punto, "pero quedan muchas mesas por cargar" se ilusionó.