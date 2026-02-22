La gran sorpresa de las elecciones de concejales de este domingo fue sin dudas el triunfo de la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en San Rafael. En el terreno que por décadas lideraron los hermanos Omar y Emir Félix se imponía esta vez la lista opositora que ganaba apretadamente por poco más de un punto.
Elecciones de concejales: la alianza de Cornejo y Milei le arrebata el triunfo en San Rafael a los hermanos Félix
La alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza se impone por poco más de un punto por sobre la lista de concejales de Omar Félix
Pasadas las 20.40, según lo que se publicaba en la página oficial de resultados de las elecciones de concejales y con más del 84% de las mesas sanrafaelinas escrutadas, la UCR y los libertarios habían cosechado el 39,44% de los votos, mientras que la boleta oficialista de los alfiles de Omar Félix tenían el 37,74% de los sufragios.
Tan pareja era la elección que el mismo intendente, Omar Félix, salió al aire por radio Nihuil y marcó que según sus registros la lista opositora se imponía por menos de un punto, "pero quedan muchas mesas por cargar" se ilusionó.
De mantenerse ese resultado, el Pj sanrafaelino perdería una banca en el Concejo Deliberante ya que renovaba 4 de esos scanios y sólo retendría 3, mientras que la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza sumaría una banca más, ya que ponía en juego dos y ahora se quedaría con 3.
Y resaltó que la boleta oficialista para los convencionales constituyentes, que encabezaba su hermano Emir Félix se imponía por más de 2.800 votos.