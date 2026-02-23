Genneia invirtió U$S160 millones y puso en marcha la segunda etapa del parque solar Anchoris

parque solar genneia anchoris lujan de cuyo Genneia puso en marcha la segunda etapa del parque solar Anchoris, en Luján de Cuyo. Foto: Gobierno de Mendoza

Más energía con el parque solar Anchoris

“Estamos a pocos MW de alcanzar los 700 MW instalados en 2026”, celebró el ministro Natalio Mema tras la inauguración del parque solar Anchoris.

Y anticipó que la provincia va por más: “Los proyectos en ejecución y en cartera nos permitirán superar los 1.000 MW en energías limpias".

parque solar anchoris lujan de cuyo El parque solar Anchoris desde el aire. Foto: Gobierno de Mendoza

El parque cuenta con 360.000 módulos solares bifaciales de última generación y producirá unos 497.000 MWh al año, energía suficiente para abastecer a 125.000 hogares, informaron desde Casa de Gobierno. Además, permitirá evitar la emisión de más de 220.000 toneladas de CO por año.

Durante la construcción del parque solar, trabajaron más de 350 personas.

Andrews señaló que la inauguración “representa un nuevo hito” para Genneia y recalcó que la minería “será uno de los grandes demandantes de energía renovable”.

La expansión de parques solares en Mendoza

Actualmente funcionan en Mendoza los parques solares: Malargüe I (90 MW), San Rafael I (180 MW), Solar de los Andes (5 MW), El Quemado (200 MW operativos y 105 MW próximos), PS PASIP (1,2 MW), Santa Rosa I y II (10,2 MW) y Coperote I (3 MW, con posibilidad de ampliarse a 5 MW).

En paralelo avanzan otros proyectos estratégicos como los 105 MW que restan de El Quemado y el Parque Solar Mendoza Sur, en General Alvear, que sumará 345 MW a partir de 2029.

A ello se refería Mema al proyectar que Mendoza terminará el año con 700 MW solares instalados y más de 1.000 MW en carpeta, informaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente.