El Gobierno provincial dejó atrás las elecciones y participó este lunes de la inauguración de la segunda etapa del parque solar Anchoris, en Luján de Cuyo. La empresa Genneia, presidida por Jorge Brito, confirmó una inversión de 160 millones de dólares en la obra.
Genneia invirtió U$S160 millones y puso en marcha la segunda etapa del parque solar Anchoris
El presidente de la compañía, Jorge Brito, inauguró la planta junto con el gobernador Alfredo Cornejo. El nuevo parque solar completa los 180 MW de potencia
De esta manera, el parque, que comenzó a operar en agosto pasado, completó su capacidad instalada de 180 MW de potencia destinados a abastecer a grandes usuarios industriales dentro del Mercado a Término de Energías Renovables (MATER). Es el segundo parque fotovoltaico de la compañía en Mendoza.
Además de Brito, estuvieron presentes en la inauguración Bernardo Andrews, CEO de Genneia, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y el intendente anfitrión, Esteban Allasino.
Más energía con el parque solar Anchoris
“Estamos a pocos MW de alcanzar los 700 MW instalados en 2026”, celebró el ministro Natalio Mema tras la inauguración del parque solar Anchoris.
Y anticipó que la provincia va por más: “Los proyectos en ejecución y en cartera nos permitirán superar los 1.000 MW en energías limpias".
El parque cuenta con 360.000 módulos solares bifaciales de última generación y producirá unos 497.000 MWh al año, energía suficiente para abastecer a 125.000 hogares, informaron desde Casa de Gobierno. Además, permitirá evitar la emisión de más de 220.000 toneladas de CO por año.
Durante la construcción del parque solar, trabajaron más de 350 personas.
Andrews señaló que la inauguración “representa un nuevo hito” para Genneia y recalcó que la minería “será uno de los grandes demandantes de energía renovable”.
La expansión de parques solares en Mendoza
Actualmente funcionan en Mendoza los parques solares: Malargüe I (90 MW), San Rafael I (180 MW), Solar de los Andes (5 MW), El Quemado (200 MW operativos y 105 MW próximos), PS PASIP (1,2 MW), Santa Rosa I y II (10,2 MW) y Coperote I (3 MW, con posibilidad de ampliarse a 5 MW).
En paralelo avanzan otros proyectos estratégicos como los 105 MW que restan de El Quemado y el Parque Solar Mendoza Sur, en General Alvear, que sumará 345 MW a partir de 2029.
A ello se refería Mema al proyectar que Mendoza terminará el año con 700 MW solares instalados y más de 1.000 MW en carpeta, informaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente.