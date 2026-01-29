Por los incendios en la Patagonia la Nación resolvió dictar por decreto la ley de emergencia

diego santilli Diego Santilli a la salida de la reunión con gobernadores. Foto: Noticias Argentinas

El pedido de los gobernadores patagónicos

Los gobernadores patagónicos pidieron que el Congreso trate con carácter “urgente” la Ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la región requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.

La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.

La situación en la Patagonia se agravó producto de la peor sequía desde 1965, es en este contexto en el cual se quemaron miles de hectáreas en los últimos tres meses.

El gobierno nacional confirmó que 22 de los 32 focos de incendios ya fueron apagados Existe una gran preocupación por los incendios en la Patogonia porque no cesan a pesar del intenso trabajo de los Bomberos.

Qué dijo Diego Santilli

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó este jueves que la reunión con los gobernadores dialoguistas y aliados de Javier Milei “fue positiva”, que el gobierno nacional está al tanto de lo que sucede en el sur del país y “presente en los incendios”.

El funcionario se reunió con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Se destacó la función de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a quien “personalmente acompañó” en el envío de brigadistas y de equipamiento de helicópteros hidrantes, al mismo tiempo en que remarcó que “se está trabajando” en todos los incendios, no sólo en los de la Patagonia, sino también en la provincia de Corrientes.