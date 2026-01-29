Venezuela anunció que seguirá liberando detenidos y crece la expectativa por los argentinos

diosdado cabello Diosdado Cabello, la "mano derecha" de Nicolás Maduro.

Además, durante su programa televisivo semanal, remarcó que las medidas no fueron producto de presiones internacionales ni de gestiones de organizaciones no gubernamentales. “Han sido decisiones tomadas por el Estado”, insistió.

El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) indicó que las excarcelaciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a promover la convivencia democrática y la paz. Esa iniciativa, precisó, fue presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como un camino para preservar la estabilidad del país.

En ese marco, Cabello señaló que el mensaje del Gobierno a las 831 personas liberadas es que regresen a sus hogares y apuesten por la convivencia pacífica. “No es la violencia el camino”, afirmó, al tiempo que subrayó que la defensa de la paz y la tranquilidad constituye una de las prioridades del actual escenario político venezolano.

Los argentinos detenidos en Venezuela, a la expectativa

En este marco de liberaciones en el país caribeño, los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani continúan a la expectativa mientras sus familias elevaron en las últimas horas un pedido a la ONU para que intervenga de inmediato.

El gendarme argentino Nahuel Gallo Nahuel Gallo, uno de los argentinos detenidos en Venezuela.

En ese marco, María Alexandra Gómez y Virginia Rivero, esposas del gendarme Gallo y el abogado Giuliani, respectivamente, denunciaron "condiciones inhumanas" en las cárceles de máxima seguridad donde de encuentran argentinos detenidos hace más de 400 días.

En el pedido escrito que elevaron ante la ONU, las familias de los argentinos advirtieron la falta de un debido proceso para la detención y que la privación de la libertad responde a "una grave violación del derecho internacional".

Fuente: Noticias Argentinas y EFE