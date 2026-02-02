Creyeron que era un incendio, pero se habían olvidado una sarten con papas en la hornalla encendida

El operativo por un supuesto incendio en Guaymallén

Al no responder nadie en el interior de la casa, los bomberos actuaron sin perder tiempo y derribaron la puerta. Buscaron el fuego, pero lo que encontraron los sorprendió.

bomberos incendio guaymallen 2 La gente llamó al 911 por el humo que salía en una casa de Guaymallén. Pensaron que era un incendio, pero era una sartén en el fuego. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Se trataba de una sartén en la cual los dueños de la casa tenían previsto realizar papas fritas. Al parecer, en un descuido encendieron la hornalla, dejaron la comida en el fuego y se fueron, sin percatarse de eso.

Los Bomberos Voluntarios controlaron la situación, que afortunadamente no llegó a ser un incendio, pero que generó mucha preocupación en ese barrio de Guaymallén.