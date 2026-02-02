El descuido de una familia que vive en Guaymallén terminó en susto de los vecinos y un operativo de Bomberos Voluntarios tras un llamado por un principio de incendio. En realidad habían olvidado una sartén con papas en la hornalla encendida.
Creyeron que era un incendio, pero se habían olvidado una sarten con papas en la hornalla encendida
Ocurrió en Guaymallén, donde los vecinos llamaron al 911 por el humo que salía de una casa. Pensaron que era un incendio, pero fue un descuido. No hay heridos
Ocurrió en la mañana de este lunes en una casa de calle Talcahuano, del barrio Talcahuano, de Guaymallén, donde varias personas llamaron al 911 debido a que salía mucho humo de una casa y nadie respondía en el interior.
Personal de Bomberos Voluntarios de Guaymallén llegó al lugar y lo primero que hicieron fue cortar el gas para evitar cualquier tipo de inconveniente.
El operativo por un supuesto incendio en Guaymallén
Al no responder nadie en el interior de la casa, los bomberos actuaron sin perder tiempo y derribaron la puerta. Buscaron el fuego, pero lo que encontraron los sorprendió.
Se trataba de una sartén en la cual los dueños de la casa tenían previsto realizar papas fritas. Al parecer, en un descuido encendieron la hornalla, dejaron la comida en el fuego y se fueron, sin percatarse de eso.
Los Bomberos Voluntarios controlaron la situación, que afortunadamente no llegó a ser un incendio, pero que generó mucha preocupación en ese barrio de Guaymallén.