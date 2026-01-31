En medio aún de los trabajos posteriores por los daños que causó la tormenta histórica en Mendoza, Bomberos debieron salir este sábado de urgencia para sofocar un incendio en un aserradero de Godoy Cruz. Gracias al rápido accionar, los daños solo afectaron a una cuarta parte del galpón destinado al acopio de maderas y viruta.
Preocupación
Un incendio afectó parte de la estructura de un aserradero en Godoy Cruz
Para apagar el incendio, actuaron este sábado Bomberos del cuartel central de la Policía y voluntarios de Godoy Cruz
Un llamado al 911 alertó por las llamas en un sector de la propiedad, ubicada en Joaquín V. González al 1.053.
Fue así que se trasladó una dotación del cuartel central de Bomberos de la Policía de Mendoza y de voluntarios de Godoy Cruz para tratar de apagar el incendio que comenzaba a tomar grandes dimensiones. En pocos minutos, se logró concretar con éxito la tarea sin daños en las personas.