Un incendio afectó parte de la estructura de un aserradero en Godoy Cruz

incendio bomberos godoy cruz

Un llamado al 911 alertó por las llamas en un sector de la propiedad, ubicada en Joaquín V. González al 1.053.

Fue así que se trasladó una dotación del cuartel central de Bomberos de la Policía de Mendoza y de voluntarios de Godoy Cruz para tratar de apagar el incendio que comenzaba a tomar grandes dimensiones. En pocos minutos, se logró concretar con éxito la tarea sin daños en las personas.