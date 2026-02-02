Por los incendios forestales en la Patagonia ampliaron la emergencia ígnea a Santa Cruz

Incendio en la Patogonia Los incendios forestales avanzan en Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y La Pampa.

El decreto señala además que la capacidad de respuesta operativa fue superada por la magnitud de los focos ígneos, lo que obliga a una “respuesta eficaz y urgente” del Estado nacional para coordinar los recursos públicos disponibles. En este contexto, la Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de articular las acciones de combate contra el fuego.

La declaración amplía el alcance del Decreto 73/2026, dictado a fines de enero, que ya había establecido la emergencia ígnea por el plazo de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, tras los incendios registrados en el Parque Nacional Los Alerces.

Los incendios forestales afectan a cuatro parques nacionales

El avance de los incendios forestales en la Patagonia alcanzó este domingo niveles críticos, con focos activos que afectan de manera simultánea a cuatro parques nacionales y una superficie arrasada que ya supera las 45.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces.

Según el último reporte de la Administración de Parques Nacionales (APN), la situación reviste una complejidad extrema debido a la simultaneidad de los focos en las zonas Norte y Centro, lo que obligó a un despliegue masivo de brigadistas en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.

Por el humo, no pueden combatir el incendio con medios aéreos en el Parque Nacional Los Alerces Ya se quemaron más de 45.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces.

Las condiciones meteorológicas adversas -altas temperaturas, vientos intensos y baja humedad relativa- continúan complicando las tareas de control y elevan el riesgo de propagación del fuego hacia nuevas áreas boscosas.

Parque Nacional Los Alerces

En el operativo de emergencia en el Parque Nacional Los Alerces, donde ya se quemaron más de 45.000 hectáreas, trabajan actualmente 247 personas de la APN, en coordinación con la AFE, además de 265 efectivos de la provincia de Chubut. Ante la magnitud del siniestro, el organismo nacional mantiene en alerta a otros 300 brigadistas de distintas regiones del país para asegurar los recambios en la línea de fuego.

“Se recuerda que los vehículos oficiales afectados al apoyo logístico tienen prioridad absoluta de paso”, remarcaron las autoridades, que además dispusieron el cierre de la Portada Norte del parque y la restricción del uso náutico recreativo en el lago Futalaufquen, con el objetivo de facilitar la operación de los 20 medios aéreos desplegados en la zona.