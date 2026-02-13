Hace poco más de un mes ocurrió un fatal accidente en Maipú donde una joven de 30 años perdió la vida y un hombre quedó internado con graves lesiones. Desde entonces, el camionero brasilero que causó el siniestro se encontraba libre. Pero ahora, tras un juicio abreviado donde fue condenado, recuperó su libertad.
Condena y libertad para camionero brasilero que no respetó un disco Pare, causó un accidente y mató a una mujer
El chofer recuperó su libertad luego de un mes de estar detenido tras el accidente sobre la variante Palmira
El chofer Paulo Roberto Monteiro, nacido hace 50 años en la ciudad brasilera de Uruguaiana, se encontraba alojado en la penitenciaría desde el 10 de enero pasado en que ocurrió el incidente vial.
La Fiscalía de Tránsito lo tenía imputado por homicidio culposo y lesiones culposas graves, todo agravado por la conducción imprudente de un vehículo. Fue clave en la investigación que el camionero no respetó un disco Pare que había en la intersección del accidente que terminó con la vida de Estefanía Vanesa Brea (30) y dejó herido a Pablo Adrián Valentini (46).
Este viernes estaba previsto que se realice una audiencia de prisión preventiva, pero finalmente la fiscal de Tránsito Giselle Lana, el abogado querellante Luis Calvo y la defensa del camionero brasilero pactaron resolver la causa en un juicio abreviado.
Paulo Monteiro fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso y 6 años de inhabilitación para conducir. De esta forma, el camionero recuperó su libertad y podrá regresar a su Brasil natal, aunque sujeto a ciertas normas de conducta.
Accidente en Maipú
La investigación reconstruyó que el 10 de enero pasado, minutos antes de las 13, Paulo Monteiro circulaba al mando de un camión Scania con semirremolque por la Ruta Nacional 7 en dirección al Norte. Al incorporarse a la variante Palmira en dirección al este fue que impactó un auto Fiat UNO que se dirigía por esa misma vía.
Producto del accidente, la acompañante Estefanía Brea perdió la vida a los pocos minutos mientras era trasladada en ambulancia al Hospital Perrupato. Mientras que el conductor, Pablo Valentini, todavía se encuentra internado en ese nosocomio con graves lesiones.