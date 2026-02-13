Una mujer oriunda del departamento de Santa Lucía, provincia de San Juan, protagonizó un hecho que no se olvidará jamás: llamó por teléfono a un número equivocado, se convirtió en víctima de estafa al pagar casi 3 millones de pesos y recibió la burla de las personas que la engañaron.
La estafa con la técnica más increíble: una mujer se equivocó de número al pedir ayuda y el engaño fue atroz
En un hecho que no deja de llamar la atención, la mujer de 58 años vive en el barrio Balcarce y necesitaba solucionar un problema con la billetera virtual Mercado Pago. Por ello, intentó contactarse con un número de la empresa y encontró uno en internet que supuestamente pertenecía a la fintech.
La mujer de San Juan marcó ese número, con características de Buenos Aires, pensando que estaba comunicándose con Mercado Pago y la atendió una persona, que dijo que llamaba al lugar indicado, de acuerdo con las versiones.
Estafa impensada por teléfono
La víctima le explicó a la persona que la atendió el teléfono el problema que tenía con Mercado Pago y del otro lado empezaron a pedirle datos personales y de su cuenta. En medio de esta comunicación, los victimarios accedieron al celular de la mujer y tomaron el control de todas sus cuentas.
En vez de hacerle saber a la mujer que estaba equivocada, los victimarios se hicieron pasar por personal de Mercado Pago y estafaron a la víctima por 2,9 millones de pesos.
Al consumar el fraude, los estafadores se burlaron de la mujer de San Juan. Desde la cuenta de la víctima, transfirieron primeramente 500 mil pesos, después 295 mil pesos y, por último, 1,5 millones de pesos.