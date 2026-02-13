La estafa con la técnica más increíble: una mujer se equivocó de número al pedir ayuda y el engaño fue atroz

estafa-mujer-san-juan1

Estafa impensada por teléfono

La víctima le explicó a la persona que la atendió el teléfono el problema que tenía con Mercado Pago y del otro lado empezaron a pedirle datos personales y de su cuenta. En medio de esta comunicación, los victimarios accedieron al celular de la mujer y tomaron el control de todas sus cuentas.

En vez de hacerle saber a la mujer que estaba equivocada, los victimarios se hicieron pasar por personal de Mercado Pago y estafaron a la víctima por 2,9 millones de pesos.

Al consumar el fraude, los estafadores se burlaron de la mujer de San Juan. Desde la cuenta de la víctima, transfirieron primeramente 500 mil pesos, después 295 mil pesos y, por último, 1,5 millones de pesos.