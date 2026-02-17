Andinista de La Pampa llevó al Aconcagua el reclamo de su provincia por el río Atuel

andinista de la pampa reclamo por el atuel reunido con funcionario El andinista Molas con el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa. José Gobbi. Foto: Infopico

Hasta de "visitante" reclamó La Pampa

Adolfo Molas estuvo cerca de 15 días en Mendoza como parte de una expedición que intentó subir el Aconcagua.

El deportista pampeano no logró hacer cumbre pero sí llegó a los 6.200 metros de altura y allí despliegó la bandera citada.

En declaraciones reproducidas por medios de comunicación de su provincia Fito dijo: “Uno se emociona contando la realidad del oeste pampeano. Es un granito de arena más para visibilizar el reclamo pampeano por el río Atuel”.

Molas compartió la experiencia con montañistas tucumanos que desconocían en profundidad la problemática del Atuel pero él les contó de qué se trata el conflicto con Mendoza. Así lo reflejó la prensa de La Pampa.

Al volver a su provincia el andinista le contó su experiencia al funcionario José Gobbi y anunció que en diciembre volverá al Aconcagua para intentar otra vez llegar a la cima.

En 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó un caudal mínimo permanente del río Atuel de 3,2 m3/s en el límitre entre La Pampa y Mendoza. Sin embargo desde nuestra provincia se ha sostenido reiteradamente que no existe ese caudal por lo que resolución del máximo tribunal de justicia del país es incumplible

Entre medio -antes y después de ese fallo- se han sucedido numerosos capítulos de un conflicto que parece interminable y que tuvo en estos días un apartado sorprendente ya que el escenario de la protesta pampeona fue el Aconcagua.