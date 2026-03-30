Se encienden las alarmas en el Deportivo Maipú: el equipo de Alexis Matteo sufrió una nueva derrota

La derrota del Deportivo Maipú ante Godoy Cruz, en el estadio Malvinas Argentinas, genera preocupación y enciende las alarmas con este bajón futbolístico, ya que por tercer partido seguido el Cruzado no ha podido sumar en el torneo de laPrimera Nacional. El equipo deAlexis Matteo sumó su tercera derrota seguida frente al Expreso.
Alexis Matteo tiene confianza en revertir este mal momento en el Deportivo Maipú
El entrenador está convencido que su equipo puede salir adelante. Si hay una decisión de que el DT se vaya será de la dirigencia. El entrenador por ahora dirige frente a Quilmes, en Buenos Aires, por la 8va fecha.
Deportivo Maipú lleva cuatro partidos sin ganar
En total, son cuatro encuentros al hilo los que lleva el Botellero sin conocer la victoria, con un empate y tres derrotas en forma consecutiva; además lleva dos partidos sin marcar goles .
Se ubica en los últimos puestos con 4 unidades en el certamen, junto a Chacarita y Colegiales.
Los partidos del Deportivo Maipú en este 2026
vs. Deportivo Riestra-Copa Argentina 0-1
vs. Agropecuario (V) Primera Nacional 1-2
vs. Atlético de Rafaela (L) 2-1.
vs San Martín (T) (V) 2-2
vs -Atlanta (V) 1-3
vs Midlan (L) 0-1
vs Godoy Cruz 0-1
Lo que viene para el Deportivo Maipú
El Deportivo Maipú tras enfrentar a Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, jugará de visitante ante Quilmes, el próximo domingo 5 de abril desde las 17, por la 8va fecha. Luego enfrentará a Colegiales el próximo domingo 13 de abril a las 18.30, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la novena fecha del certamen.