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Se encienden las alarmas en el Deportivo Maipú: el equipo de Alexis Matteo sufrió una nueva derrota

Deportivo Maipú tras la caída ante Godoy Cruz lleva tres derrotas seguidas en el torneo de la Primera Nacional. El conjunto de Alexis Matteo acumula cuatro partidos sin ganar

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Deportivo Maipú vive una racha negativa en el torneo de la Primera Nacional.

Deportivo Maipú vive una racha negativa en el torneo de la Primera Nacional.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La derrota del Deportivo Maipú ante Godoy Cruz, en el estadio Malvinas Argentinas, genera preocupación y enciende las alarmas con este bajón futbolístico, ya que por tercer partido seguido el Cruzado no ha podido sumar en el torneo de la Primera Nacional. El equipo de Alexis Matteo sumó su tercera derrota seguida frente al Expreso.

Alexis Matteo Dep. Maipú.
Alexi Matteo por ahora se mantiene firme en su cargo y dirigirá frente a Quilmes.

Alexi Matteo por ahora se mantiene firme en su cargo y dirigirá frente a Quilmes.

Alexis Matteo tiene confianza en revertir este mal momento en el Deportivo Maipú

El entrenador Alexis Matteo se mantuvo firme tras la caída con Godoy Cruz y con ganas de revertir este momento. "Yo estoy bien. Son momentos del fútbol donde no se nos están dando las cosas, pero hay que estar juntos", fue la palabra del DT.

El entrenador está convencido que su equipo puede salir adelante. Si hay una decisión de que el DT se vaya será de la dirigencia. El entrenador por ahora dirige frente a Quilmes, en Buenos Aires, por la 8va fecha.

DEp. maipú.
Los jugadores de Maip&uacute; se fueron muy dolidos tras la derrota frente a Godoy Cruz.

Los jugadores de Maipú se fueron muy dolidos tras la derrota frente a Godoy Cruz.

Deportivo Maipú lleva cuatro partidos sin ganar

En total, son cuatro encuentros al hilo los que lleva el Botellero sin conocer la victoria, con un empate y tres derrotas en forma consecutiva; además lleva dos partidos sin marcar goles .

Se ubica en los últimos puestos con 4 unidades en el certamen, junto a Chacarita y Colegiales.

Los partidos del Deportivo Maipú en este 2026

  • vs. Deportivo Riestra-Copa Argentina 0-1
  • vs. Agropecuario (V) Primera Nacional 1-2
  • vs. Atlético de Rafaela (L) 2-1.
  • vs San Martín (T) (V) 2-2
  • vs -Atlanta (V) 1-3
  • vs Midlan (L) 0-1
  • vs Godoy Cruz 0-1
hinchas maipú
Los hinchas de el Deportivo Maipú armaron una gran fiesta en el Malvinas Argentinas frente al Tomba.

Los hinchas de el Deportivo Maipú armaron una gran fiesta en el Malvinas Argentinas frente al Tomba.

Lo que viene para el Deportivo Maipú

El Deportivo Maipú tras enfrentar a Godoy Cruz en el Malvinas Argentinas, jugará de visitante ante Quilmes, el próximo domingo 5 de abril desde las 17, por la 8va fecha. Luego enfrentará a Colegiales el próximo domingo 13 de abril a las 18.30, en el estadio Omar Higinio Sperdutti, por la novena fecha del certamen.

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