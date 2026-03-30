Se encienden las alarmas en el Deportivo Maipú: el equipo de Alexis Matteo sufrió una nueva derrota

Alexis Matteo Dep. Maipú. Alexi Matteo por ahora se mantiene firme en su cargo y dirigirá frente a Quilmes. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Alexis Matteo tiene confianza en revertir este mal momento en el Deportivo Maipú

El entrenador Alexis Matteo se mantuvo firme tras la caída con Godoy Cruz y con ganas de revertir este momento. "Yo estoy bien. Son momentos del fútbol donde no se nos están dando las cosas, pero hay que estar juntos", fue la palabra del DT.

El entrenador está convencido que su equipo puede salir adelante. Si hay una decisión de que el DT se vaya será de la dirigencia. El entrenador por ahora dirige frente a Quilmes, en Buenos Aires, por la 8va fecha.