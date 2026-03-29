Alexis Matteo dio la cara tras la derrota del Deportivo Maipú frente a Godoy Cruz

Respecto de si notó diferencias en lo físico entre un equipo y otro, respondió: "Puede ser, es un equipo que tiene un ritmo intenso, lo sabíamos, o ha manifestado en todos sus partidos, más allá de no haber sumado de 3. Es muy dinámico, y bueno, como te decía, no quiero recaer en la expulsión, pero me parece que jugar 50 minutos de esa manera, hace que vos puedas dejar espacios y el rival los aproveche".

En su análisis de cómo fue el partido antes de la expulsión, destacó: "Puede ser que no hayamos tenido profundidad, cuando estábamos 11 contra 11 fue un partido donde se dividió mucho la pelota, los dos equipos propusieron un ataque directo, quizás Godoy Cruz tuvo algún dominio territorial, pero no generaba mucho peligro,y bueno, el recuerdo que tengo es que fue parejo y que ninguno de los dos sacó diferencias".

Embed - Alexis Matteo, DT de Maipú, tras la derrota ante Godoy Cruz

Alexis Matteo: "Hay que poner el pecho"

Consultado sobre cómo se siente en lo personal durante este mal momento del equipo, fue sincero: "Yo estoy bien, son momentos del fútbol en donde no se nos están dando las cosas, pero hay que estar tranquilos".

Por último, sobre la condición anímica del plantel después de 3 derrotas consecutivas y ocupando el puesto 16, con solo 4 puntos (los mismos que los dos últimos), Alexis Matteo reconoció: Influye en lo que es la realidad, perdiste los últimos tres partidos, te ves ahí abajo en la tabla, pero bueno, esto es un deporte de hombres, hay que poner el pecho y dar la cara para levantarlo".