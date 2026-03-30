Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Primera Nacional

Vicente Poggi, la figura de Godoy Cruz en el triunfo sobre Deportivo Maipú: "Recuperamos la identidad"

Vicente Poggi fue la figura de Godoy Cruz en el triunfo por 1 a 0 sobre Deportivo Maipú, en el Malvinas Argentinas, por la séptima fecha de la Zona A de la Primera Nacional

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Godoy Cruz venció al Deportivo Maipú. Vicente Poggi es el cuarto de la fila del medio.

Godoy Cruz venció al Deportivo Maipú. Vicente Poggi es el cuarto de la fila del medio.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El volante de Godoy Cruz Vicente Poggi fue el autor del gol en el triunfo por 1 a 0 sobre Deportivo Maipú de este domingo, en el Malvinas Argentinas, por la séptima fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Para sumarle más detalles a lo que fue ese tanto, se trató de una tremenda volea parecida a un misil, aunque suene mal en tiempos de guerra en el mundo.

Cuando fue consultado qué le genera jugar en el estadio mundialista -un campo de juego que utilizó mucho en el pasado el Tomba-, el futbolista de Godoy Cruz dijo: "Sin dudas es un escenario que nos sienta bien, nos sienta cómodo, nos sentimos locales siempre igual que en el Gambarte, En mi caso jugué muchos partidos acá y tanto las dimensiones como la gente me hacen sentir muy bien".

poggi-godoy-cruz
Vicente Poggi es abrazado por sus compañeros tras el golazo que le marcó al Cruzado.

Vicente Poggi es abrazado por sus compañeros tras el golazo que le marcó al Cruzado.

"Somos felices, ya ganamos, ya nos sacamos la mochila", señaló el jugador al referirse a la victoria que consiguió el equipo que dirige Mariano Toedtli, que suma 10 unidades y está quinto en la Zona A.

Embed

"Creo que recuperamos la identidad, aunque ganamos nos faltó definirlo, tuvimos varias chances, fuimos superiores, ellos estaban con 10 jugadores y me parece que bueno hay que seguir por el mismo camino ganando y tratando de afinar los detalles que nos faltan", expresó el mediocampista que marcó su tercer tanto en el campeonato.

Luego el jugador habló de la presencia de ambos públicos, algo que no es habitual en la actualidad del fútbol argentino. "A mí me encanta porque está esa rivalidad, está esa sensación, muchas veces cuando hay una hinchada sola no se genera esa efervescencia mucho más linda y bueno igual ganamos el partido bien", señaló.

"Ganamos con una jugada de pelota quieta que hace mucho no nos salía. Hubo un buen centro, pude rematar y abrir el partido. La pelota quieta muchas veces abre partidos y se dio", cerró.

Lo que viene para Godoy Cruz

Tras el partido ante Maipú, el Expreso recibirá a Acassuso el sábado 4 a las 16.30, por la octava fecha del certamen.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas