Vicente Poggi, la figura de Godoy Cruz en el triunfo sobre Deportivo Maipú: "Recuperamos la identidad"

Embed

"Creo que recuperamos la identidad, aunque ganamos nos faltó definirlo, tuvimos varias chances, fuimos superiores, ellos estaban con 10 jugadores y me parece que bueno hay que seguir por el mismo camino ganando y tratando de afinar los detalles que nos faltan", expresó el mediocampista que marcó su tercer tanto en el campeonato.

Luego el jugador habló de la presencia de ambos públicos, algo que no es habitual en la actualidad del fútbol argentino. "A mí me encanta porque está esa rivalidad, está esa sensación, muchas veces cuando hay una hinchada sola no se genera esa efervescencia mucho más linda y bueno igual ganamos el partido bien", señaló.

"Ganamos con una jugada de pelota quieta que hace mucho no nos salía. Hubo un buen centro, pude rematar y abrir el partido. La pelota quieta muchas veces abre partidos y se dio", cerró.

Lo que viene para Godoy Cruz

Tras el partido ante Maipú, el Expreso recibirá a Acassuso el sábado 4 a las 16.30, por la octava fecha del certamen.