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Las lágrimas de Marcelo Eggel tras el triunfo del Deportivo Maipú con Colegiales

Marcelo Eggel tras el triunfo del Deportivo Maipú se mostró emocionado por su hija, que está internada y le dedicó la victoria

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Marcelo Eggel fue la gran figura en el triunfo del Deportivo Maipú ante Colegiales. 

Marcelo Eggel fue la gran figura en el triunfo del Deportivo Maipú ante Colegiales. 

Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Deportivo Maipú logró un triunfazo ante Colegiales, en el debut de Mariano Echeverría como entrenador del equipo. Por la novena fecha del torneo de la Primera Nacional, Marcelo Eggel marcó dos goles y, luego de partido, se lo vio conmovido por un problema de salud de su hija Francesca.

Tras el triunfo, el capitán del Deportivo Maipú dejó entrever su emoción y le dedicó el triunfo a su pequeña que tiene apenas un año.

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Marcelo Eggel fue la gran figura del Deportivo Maipú en el triunfo ante Colegiales.

Marcelo Eggel fue la gran figura del Deportivo Maipú en el triunfo ante Colegiales.

"Fue un triunfo especial, tengo a mi hija internada hace dos semanas. Es un momento duro, estuvo internada y le dieron el alta el martes. Le dio fiebre y volvió al hospital. Le quiero dedicar el triunfo a ella y a mi mujer que es la que me acompaña", dijo entre lágrimas el Chelo Eggel.

Embed - Marcelo Eggel y su emoción tras el triunfo del Deportivo Maipú ante Colegiales

Su análisis de la victoria del Deportivo Maipú frente a Colegiales

Con respecto a la victoria frente a Colegiales, Marcelo Eggel destacó el trabajo colectivo y explicó: "Lo merecíamos, este grupo se esfuerza día a día y no nos venían acompañando los resultados. Se necesitaba hacer un click de lo que veníamos haciendo porque no nos alcanzaba y quedó reflejado en la cancha que cuando nos proponemos algo las cosas salen bien".

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La salida de Alexis Matteo y la llegada de Mariano Echeverría

Marcelo Eggel se refirió a la salida de Alexis Matteo como entrenador y el arribo de Mariano Echeverría y afirmó "Estamos un poco dolidos por Alexis Matteo, es un buen entrenador, trabajamos muy bien y los resultados no acompañaron. Mariano Echeverría trajo su idea, su estilo de juego, el grupo lo supo entender muy bien y quedó reflejado en la cancha del clip que hizo el equipo".

"Fue injusto la mala racha que nos tocó atravesar, en algunos partidos hicimos merecimientos para ganar y la pelota no quería entrar. Esto es fútbol, y los partidos se ganan con goles, ahora los pudimos convertir y ganar el partido", cerró.

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