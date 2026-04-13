Las lágrimas de Marcelo Eggel tras el triunfo del Deportivo Maipú con Colegiales

Embed - Marcelo Eggel y su emoción tras el triunfo del Deportivo Maipú ante Colegiales

Su análisis de la victoria del Deportivo Maipú frente a Colegiales

Con respecto a la victoria frente a Colegiales, Marcelo Eggel destacó el trabajo colectivo y explicó: "Lo merecíamos, este grupo se esfuerza día a día y no nos venían acompañando los resultados. Se necesitaba hacer un click de lo que veníamos haciendo porque no nos alcanzaba y quedó reflejado en la cancha que cuando nos proponemos algo las cosas salen bien".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/2043475004650648058&partner=&hide_thread=false GRAN TRIUNFO DE MAIPÚ



El compacto de la victoria del #DeportivoMaipu que le ganó 3 a 1 a #Colegiales en la #PrimeraNacional



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La salida de Alexis Matteo y la llegada de Mariano Echeverría

Marcelo Eggel se refirió a la salida de Alexis Matteo como entrenador y el arribo de Mariano Echeverría y afirmó "Estamos un poco dolidos por Alexis Matteo, es un buen entrenador, trabajamos muy bien y los resultados no acompañaron. Mariano Echeverría trajo su idea, su estilo de juego, el grupo lo supo entender muy bien y quedó reflejado en la cancha del clip que hizo el equipo".

"Fue injusto la mala racha que nos tocó atravesar, en algunos partidos hicimos merecimientos para ganar y la pelota no quería entrar. Esto es fútbol, y los partidos se ganan con goles, ahora los pudimos convertir y ganar el partido", cerró.